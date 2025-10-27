La festa di Halloween da Surgel Italia raddoppia: spettacoli per i più piccoli a Sant’Antonio e via Roma

Halloween da brividi e sorrisi presso i due punti vendita Surgel Italia a Torre del Greco: lo spettacolo gratuito per i più piccoli accenderà la serata più spaventosa dell’anno.

Halloween è bello il doppio da Surgel Italia

La magia di Halloween torna a vivere con gioia e colore grazie a Surgel Italia: venerdì 31 ottobre, per una serata all’insegna dell’allegria e dell’intrattenimento, i bambini e le famiglie sono invitati a partecipare ai festeggiamenti presso le due sedi del punto vendita: in Via Nazionale 115 BIS (zona S. Antonio), dove l’appuntamento con l’animazione a tema è ormai appuntamento fisso e l’altro in Via Roma n° 82, per la prima volta nella sede in centro cittadino.

A partire dalle 17.30 e fino alle 20.00, i due negozi specializzati nella vendita di surgelati si trasformeranno in piccoli palchi per offrire uno spettacolo-festa dedicato ai bambini.

Sputafuoco, trampolieri e popcorn per una serata in allegria

La festa è pensata per i più piccoli, per regalare loro un momento speciale nella serata dei travestimenti e delle zucche: in ogni location ci sarà un’animazione coinvolgente con popcorn da gustare, trampolieri che stupiranno con acrobazie in altezza, artisti sputafuoco che doneranno un tocco di spettacolo e giocolieri che faranno divertire grandi e piccini.

Gli irresistibili popcorn, ed è subito festa!

“Allestiamo questa festa dal 2016″, spiegano con gioia i responsabili di Surgel Italia, “Era un’idea di papà e noi lo facciamo con lo stesso entusiasmo perché vogliamo regalare un sorriso ai bambini, ai genitori ed anche a lui che ci guarda da lassù”.

“È il momento in cui i bambini diventano protagonisti, in cui anche un semplice pomeriggio sotto casa può trasformarsi in un ricordo, e noi vogliamo esserci anche quest’anno, più degli altri anni”.

“Lo facciamo per donare un sorriso”: partecipazione libera e gratuita

I genitori possono portare i loro bimbi travestiti o semplicemente curiosi di esserci: la partecipazione è libera e non serve prenotazione.

È l’occasione perfetta per conoscere lo staff e la qualità di Surgel Italia mentre i bambini si divertono, ma anche per “improvvisare” una serata di Halloween a due passi da casa, un momento di ritrovo in famiglia all’insegna della fantasia.

I popcorn saranno distribuiti gratuitamente, e gli artisti proporranno esibizioni e giochi pensati per intrattenere anche i più piccoli, in totale sicurezza.

Surgel Italia, dove si trova e contatti

Surgel Italia, presente da anni sul territorio di Torre del Greco e dintorni, conferma così la sua vocazione ad essere non solo un punto vendita di qualità, ma anche un luogo di comunità, aggregazione e festa.

INDIRIZZO: Via Nazionale 115BIS e Via Roma 82, Torre del Greco;

TELEFONO: 08118944932 o whatsapp 3533794563;

SOCIAL: pagina Facebook e Instagram;

E-MAIL: g.s_food@libero.it.