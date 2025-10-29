Torre del Greco verso il weekend dei defunti: orari prolungati al cimitero e dispositivo di traffico

Cambiano gli orari al cimitero comunale in vista delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti: i provvedimenti dell’amministrazione comunale di Torre del Greco.

Orari prolungati per il cimitero e dispositivo traffico: verso il weekend di Ognissanti

Il comune di Torre del Greco ha disposto un’estensione degli orari di apertura del cimitero cittadino e una serie di misure straordinarie per la viabilità. Come ogni anno, infatti, si prevede un’affluenza molto alta di cittadini che si recheranno al camposanto per rendere omaggio ai propri cari scomparsi.

Il sindaco Luigi Mennella, d’intesa con il consigliere delegato al cimitero Antonio D’Ambrosio, ha firmato un’ordinanza che prevede l’apertura continuata del cimitero comunale dalle 7 alle 17 nelle giornate del 31 ottobre, 1, 2 e 3 novembre. L’obiettivo è consentire a tutti di partecipare al momento di raccoglimento in sicurezza e senza eccessivi disagi.

Divieti di sosta e transito, vigili in strada per far rispettare l’ordinanza

Durante questi giorni, sarà potenziata la presenza degli agenti della polizia municipale, incaricati di vigilare sia all’interno che all’esterno dell’area cimiteriale, per garantire ordine, sicurezza e rispetto delle norme di salute pubblica.

Parallelamente, sono stati istituiti specifici dispositivi di traffico lungo le strade che conducono agli ingressi principali del camposanto.

In particolare, su via del Cimitero e via San Giuseppe alle Paludi saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione veicolare dalle 7 alle 17 per l’intero periodo compreso tra il 31 ottobre e il 3 novembre.

Le deroghe per residenti e portatori di handicap

È prevista tuttavia una fascia oraria di deroga, dalle 14 alle 16, in cui sarà consentito il transito ai residenti e alle persone diversamente abili.

L’accesso sarà comunque garantito ai mezzi di soccorso, alle forze dell’ordine e ai veicoli muniti di apposita autorizzazione.

Per motivi di sicurezza e per favorire la fluidità del traffico, in questi giorni saranno inoltre sospesi tutti gli stalli di sosta riservati ad auto e motoveicoli nelle aree limitrofe al cimitero.

Con queste misure, l’amministrazione comunale intende agevolare il grande flusso di cittadini atteso in occasione di una delle ricorrenze più sentite dell’anno, garantendo ordine, decoro e rispetto in un luogo di memoria collettiva e di affetto familiare.