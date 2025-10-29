Fontana a Capo Torre, a meno di un mese dalla riapertura è di nuovo a secco: “Problemi tecnici”

Torre del Greco, la fontana a Capo Torre riaperta dopo sei mesi di lavori di adeguamento è già chiusa da giorni: nelle vasche a secco si nota che la pittura sui bordi sta già cedendo.

Di nuovo chiusa la fontana a Capo Torre

I più superstiziosi penseranno che potrebbe esserci un'”aura negativa” attorno alla fontana che da nove anni fa parte dell’arredo urbano di Capo Torre, quella che una volta era la porta nord della città.

Qualche segnale era giunto già nel giorno dell’inaugurazione: correva l’anno 2016 quando alla presenza dell’allora sindaco Ciro Borriello e di una discreta folla di cittadini l’impianto prese a funzionare dopo la solenne benedizione. Ma si attivarono solo gli zampilli d’acqua, mentre l’illuminazione fece “cilecca” deludendo gli intervenuti.

Da allora, non sono mancate le tribolazioni per la fontana: troppo spesso ridotta ad immondezzaio dalla comune inciviltà, ancor più spesso vittima di sé stessa e della sua acqua, con alghe e muschi che non le rendevano certamente giustizia.

Oggetto di scherno pubblico, diversi i filmati che hanno immortalato personaggi dallo scarso senso civico “lavarsi” parti del corpo anche intime con quell’acqua. Una volta, un buontempone, nel periodo natalizio di qualche anno fa, vi liberò dentro un capitone.

Più d’una le chiusure, in questi nove anni, tanto che quella attuale potrebbe anche essere una non-notizia: ed invece vale la pena di darla.

Problemi tecnici alla base della chiusura: “Stiamo risolvendo”

Erano durati circa sei mesi gli ultimi lavori di adeguamento e di messa a nuovo all’impianto della fontana di Capo Torre. Anche in questo caso la proverbiale ironia torrese non si era fatta attendere: “Dio ha creato il mondo in sette giorni, noi per ripristinare una fontana ci mettiamo sei mesi”, scrisse un cittadino sui social.

Ma fonti vicine all’amministrazione si apprestarono a spiegare che non si trattava di una banale manutenzione, bensì di un intervento importante e strutturale all’impianto di ricircolo dell’acqua che avrebbe evitato la formazione di alghe e vegetazione, oltre che ad un rifacimento delle pareti delle vasche con criteri che ne avrebbero garantito una maggior longevità.

Invece, già da diversi giorni, non c’è acqua a Capo Torre: la fontana che era stata riattivata ad inizio ottobre è chiusa, le vasche vuote e desolate. Da ciò che si vede ad occhio nudo ed anche poco esperto, la pittura sui bordi risulta aver già ceduto.

“Ci sono problemi tecnici, stiamo risolvendo”, è la risposta che arriva da Palazzo Baronale. Non vi è dubbio che il comune possa far valere clausole di garanzia normalmente previste in tutti i lavori di questo genere: ma chissà che non sia necessaria anche una nuova “benedizione” quando tutto sarà – ancora una volta – risolto.