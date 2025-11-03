“Borgo Porto Salvo”, passi in avanti per il progetto che rinnoverà il cuore marinaro di Torre

È un pò più vicino alla realtà il progetto di Borgo Portosalvo che prevede la ripavimentazione e pedonalizzazione dell’area attorno alla chiesa che domina lo scalo marittimo di Torre del Greco.

Borgo Porto Salvo, il progetto con fondi PRIUS: il comune approva

Un nuovo passo verso la rigenerazione urbana della zona porto di Torre del Greco: il recupero del Borgo Porto Salvo è stato ufficialmente approvato in Consiglio comunale e ora passerà al vaglio dell’Ente regionale, che valuterà l’assegnazione dei fondi necessari alla realizzazione dell’intervento nell’ambito del programma PRIUS.

Si tratta di una proposta inserita nell’Ambito di intervento 4 – Fascia Costiera, che mira a ridare nuova vita a uno dei luoghi più identitari della città.

Il Consiglio comunale ha deliberato la proposta giunta dall’Associazione “Sviluppo Area Porto”, frutto del tavolo di confronto con la cittadinanza indetto nel luglio scorso, assieme alle progettualità già inserite nel programma di rigenerazione urbana sostenibile.

Cosa prevede il progetto

Il progetto prevede la pedonalizzazione del borgo, la rimozione dell’asfalto e la posa di una nuova pavimentazione in porfido, insieme a nuovi arredi urbani e a un impianto di illuminazione completamente rinnovato.

L’obiettivo è quello di restituire al quartiere la sua dignità storica e architettonica, valorizzandone l’atmosfera originaria e la vocazione comunitaria.

Una volta completati i lavori, l’idea è quella di realizzare una vero e proprio “salotto panoramico” sul mare, tra le vie che affacciano sul porto e che potrebbero ospitare eventi e diventare un nuovo polo di attrazione turistica cittadino non lontano dalle zone già strategiche della movida di Corso Garibaldi, delle Cento Fontane (di cui è stato “promesso” un recupero definitivo) e a due passi dal molo di Levante, punto di attracco dei traghetti.

“Un contesto di pregio a cui dare dignità”

A illustrare il senso profondo di questo intervento è Carlo Esposito, presidente dell’Associazione Sviluppo Area Porto, da anni impegnata nella promozione e tutela dell’area portuale: “L’obiettivo è restituire dignità storica e qualità architettonica a un contesto di pregio, rafforzandone la funzione comunitaria e l’attrattività turistica.”

Il Borgo Porto Salvo, con la sua chiesa e le caratteristiche abitazioni affacciate sul mare, rappresenta uno dei luoghi simbolo della memoria cittadina, punto di incontro tra fede, mare e tradizione.

L’intervento si inserisce nel più ampio disegno di riqualificazione del waterfront torrese, che punta a trasformare l’area portuale in un polo di socialità, cultura e turismo sostenibile.

Se approvato dalla Regione, il progetto potrebbe finalmente segnare la rinascita di un luogo che racconta l’anima autentica di Torre del Greco, riconnettendo il borgo storico al tessuto urbano e restituendolo alla sua gente e ai visitatori come spazio vivo, accogliente e carico di storia.