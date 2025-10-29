Pasticceria Di Cristo, consegnata a Palazzo Baronale una targa per i 50 anni di attività

Un riconoscimento ufficiale da parte dell’amministrazione comunale per la pasticceria Di Cristo di Torre del Greco che ha celebrato nei giorni scorsi i 50 anni di attività.

Una targa per i 50 anni della pasticceria Di Cristo

Un momento solenne e ricco di emozione ha segnato la storia della Pasticceria Di Cristo questo pomeriggio a Palazzo Baronale di Torre del Greco: alla presenza del sindaco Luigi Mennella è stata consegnata allo storico laboratorio una targa celebrativa, in onore dei suoi cinquant’anni di attività.

Fondata nel 1975 da Antonio Di Cristo e dalla moglie Anna, la pasticceria ha saputo trasformarsi nel corso di mezzo secolo in un vero e proprio punto di riferimento nel panorama dolciario di Torre del Greco.

La cerimonia al comune è stata un ringraziamento pubblico e affettuoso da parte, simbolicamente, di tutta la città a una famiglia che ha messo passione, artigianalità e radicamento sul territorio al centro del proprio lavoro.

Il successo nella tradizione e nella cura artigianale

Durante l’evento, il sindaco Mennella ha ricordato come quest’attività “da mezzo secolo porti avanti la tradizione dolciaria torrese”.

Per Salvatore e Mariano — i figli che oggi guidano l’impresa di famiglia — è stato un momento di gioia ma anche di stimolo: “Essere qui oggi non è solo un traguardo”, ha detto Salvatore, “ma un invito a proseguire con lo stesso spirito”.

Di Cristo, un pezzo storico della grande pasticceria torrese

La storia della famiglia Di Cristo e della loro attività ci racconta come un’impresa locale possa diventare patrimonio collettivo. Il riconoscimento giunge non solo per gli anni trascorsi ma per la qualità tradizionale che da 50 anni la Pasticceria Di Cristo riesce ad offrire seguendo artigianalità, cura dei dettagli e rispetto della tradizione.

Una realtà che si innesta nel solco della più ampia tradizione dolciaria torrese, oggi eccellenza riconosciuta capace di catalizzare gli occhi e le papille gustative dei cittadini anche delle città viciniore nonché deliziare i turisti che la città accoglie in quantità sempre maggiori.

Con questa targa, Torre del Greco celebra la scelta di rimanere, di impegnarsi giorno dopo giorno, di tramandare un mestiere e di dare valore al territorio. E a guardare i sorrisi a Palazzo Baronale, il prossimo “dolce” capitolo è già iniziato.