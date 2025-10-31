Vesuvio Live

Carta dedicata a te: l’elenco dei beneficiari del Comune di Torre Del Greco  

Ott 31, 2025 - Enza Gallo

L’elenco dei beneficiari

Parte la nuova edizione della carta prepagata «Dedicata a te», il contributo economico destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Rivolta ai nuclei familiari con un Isee fino a 15mila euro.

L’iniziativa coinvolgerà quest’anno oltre un milione di beneficiari su tutto il territorio nazionale. 

Il 30% delle carte sono nuove, mentre il 70% ha già ricevuto la carta nelle precedenti edizioni e la vedranno ricaricata automaticamente. 

Gli elenchi finali dei cittadini beneficiari di Torre del Greco sono disponibili sul portale del comune di Torre del Greco 

Ciascun beneficiario è stato indicato con il codice fiscale, del quale alcuni caratteri sono occultati per motivi di privacy: bisognerà recarsi in Poste Italiane, con il documento di riconoscimento dell’intestatario o di un soggetto terzo appositamente delegato per il ritiro.

In caso di smarrimento, furto, deterioramento o malfunzionamento, sarà possibile richiedere un duplicato presso gli sportelli di Poste Italiane, presentando documenti e, se necessario, denuncia alle autorità competenti.

Carta dedicata a te come usufruirla

Il contributo, previsto, di 500 euro, può essere utilizzato presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.  

Sarà possibile acquistare: carne, uova, latticini, olio d’oliva e di semi, ); ortaggi, frutta e legumi, sia freschi che lavorati o surgelati; miele, zucchero, cacao e cioccolato; bevande e condimenti naturali (acque minerali, aceto, caffè, tè, camomilla), pesce fresco e conserve, prodotti a denominazione protetta Dop e Igp. Esclusi gli alcolici. 

La carta dedicata a te è attivabile entro i 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro il 28 febbraio 2026.

