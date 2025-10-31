La storia dimenticata di Rectina: il docufilm a Torre Del Greco

Venerdì 31 ottobre, presso il Cineteatro Corallo di Torre del Greco, sarà presentato il video-documentario “79 DC: La Storia dimenticata di Rectina”.

La storia di Rectina

Un’accurata ricostruzione storica riporta alla luce uno degli episodi più drammatici e affascinanti dell’antichità: l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. La stessa che cancellò Pompei, Ercolano e Stabia, e costò la vita allo storico e naturalista romano Plinio il Vecchio.

Al centro del racconto emerge la figura di Rectina, nobile matrona romana citata nelle lettere di Plinio il Giovane.

Rectina emanò una richiesta di aiuto che spinse lo zio, Plinio il Vecchio, a salpare con la flotta romana da Miseno per soccorrere i sopravvissuti.

Nel docufilm, a cura di Ciro Gaglione, Flavio Russo e Salvatore Perillo, si intreccia storia, archeologia e narrazione per restituire un quadro vivido di quelle ore terribili.

Particolare attenzione è riservata al sito archeologico delle “Thermae Gymnasium” di Torre del Greco, da cui, secondo alcune ipotesi, sarebbe partita proprio la richiesta di soccorso indirizzata al prefetto romano. Da quel gesto prese forma quella che gli studiosi considerano oggi la prima operazione di Protezione Civile della storia.

Un progetto proposto dal sindaco Mennella: le dichiarazioni

Il progetto è stato proposto dal Sindaco Luigi Mennella.