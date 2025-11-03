Serve sangue per Ciro, il poliziotto ferito nell’incidente a Torre: dove donare e quando

L’associazione Donatori Volontari – Polizia di Stato, ha lanciato l’appello per raccogliere con urgenza sangue da destinare a Ciro Cozzolino, il poliziotto rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto in servizio lo scorso sabato a Torre del Greco, dove ha perso la vita il suo collega Aniello Scarpati.

Torre del Greco: serve sangue per Ciro, il poliziotto ferito

Un tragico schianto tra la volante della polizia e un suv, proveniente dalla direzione opposta a velocità sostenuta, che ha causato il decesso dell’agente Scarpati, di 47 anni, e il ferimento del poliziotto Cozzolino, attualmente ricoverato all’Ospedale del Mare con una frattura del bacino e alcune lesioni agli organi interni.

“Oggi ci troviamo di fronte ad una sfida che tocca profondamente le nostre vite e i nostri cuori. Il nostro valoroso collega, Ciro Cozzolino, è attualmente ricoverato in rianimazione presso l’Ospedale del Mare, dopo un tragico incidente avvenuto mentre era di Volante per il controllo del territorio con dedizione e coraggio. Purtroppo, il suo capo di pattuglia, Aniello Scarpati, ha perso la vita in questo drammatico evento, lasciando un vuoto incolmabile nei nostri cuori” – si legge nella nota diffusa da Donatori Nati, Associazione Donatori Volontari – Polizia di Stato.

“Ciro ha bisogno di noi. Ha urgente bisogno di trasfusioni di sangue, in particolare del gruppo sanguigno A Negativo. In momenti come questi, la nostra comunità ha la straordinaria opportunità di unirsi e dimostrare che la solidarietà è più forte di qualsiasi avversità”.

“Vi invitiamo a rispondere a questo appello con generosità e amore. Recatevi presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale del Mare, aperto dalle 8:00 alle 14:00, e donate il vostro sangue per Ciro. Ogni goccia conta, ogni gesto di altruismo può dare la differenza tra la vita e la morte. Insieme, possiamo dimostrare che la nostra comunità è unita e pronta a sostenere chi ha bisogno”.

“Facciamo sentire la nostra presenza e il nostro affetto. Non lasciamo che la paura e la tristezza ci fermino. Trasformiamo il dolore in forza e speranza. Grazie di cuore per la vostra sensibilità, il vostro coraggio e la vostra generosità. Ogni donazione è un atto di amore che può cambiare il destino di un uomo e della sua famiglia“.

Un appello condiviso anche dalla pagina Noi Poliziotti per sempre e da tanti cittadini e realtà napoletane.