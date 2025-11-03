Da Torre Del Greco a Sanremo Giovani: Deddè in corsa verso l’Ariston

:Deddè 19 anni, all’anagrafe Gabriele Giuseppe Mazza è nato e cresciuto a Torre Del Greco, fin da piccolo ha coltivato la passione per la musica e quest’anno dall’11 novembre sarà in gara a Sanremo Giovani.

Deddè da Torre del Greco ad Amici 2024

Sin da bambino ha scritto canzoni e suonato strumenti, seppur giovanissimo vanta oltre 20 brani disponibili su tutte le piattaforme di streaming. Il primo brano pubblicato risale al 2019, quando l’autore aveva 14 anni, dal titolo Dipendenza.

Fortemente voluto dalla coach Anna Pettinelli, che per lui ha chiesto espressamente un banco aggiuntivo oltre a quelli già occupati dagli studenti della sua squadra, il 15 dicembre 2024 è entrato a far parte della scuola di Amici con l’inedito Periferia.

Come ha recitato la didascalia della sua bio sul sito ufficiale di Amici: “Profondamente legato alle sue origini, nei suoi brani racconta storie di vita vissuta, belle e brutte, legate alla sua città e alle sue esperienze personali: ‘Scrivo di cose realmente accadute, storie di vita belle e brutte, racconto della mia città. Cantare significa esprimere quello che ho dentro'”.

Canzoni che uniscono la musica alle sue origini, il cantante utilizza infatti anche il dialetto napoletano. Un percorso durato fino a marzo, dove è stato eliminato poco prima del serale.

Sanremo giovani: Deddè porta “Ddoje Criature”

L’11 novembre parte la nuova edizione di Sanremo Giovani, dove ogni settimana per cinque settimane In ciascuna delle prime quattro puntate si esibiranno 6 giovani “promesse“, ma solo 3 di loro avranno accesso alla semifinale del 9 dicembre, in cui da 12 selezionati si passerà a soli 6 finalisti di Sarà Sanremo, in diretta il 14 dicembre, dal Teatro del Casinò di Sanremo. Solo i primi 2 avranno la possibilità di partecipare alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, nella sezione Nuove Proposte.

Tra i 24 artisti scelti troviamo Deddè che presenterà il brano “Ddoje Criature” scritto con Emmanuel Di Donnae Davide De Blasio: racconta l’amicizia che resiste al tempo, una fotografia di strade, finestre, corse di quartiere e promesse non dette.