ORGOGLIO TORRESE/ Emmanuel e Mirko scelti come musicisti di Bocelli: saranno nel video del cantante

Un legame d’amicizia e una passione condivisa per la musica: così inizia la storia due giovani musicisti di Torre del Greco selezionati per partecipare alle riprese video ufficiali del cantante Matteo Bocelli, giovane e talentuoso figlio del tenore Andrea Bocelli che sta percorrendo alla grande le orme del padre.

L’amicizia tra Emmanuel e Mirko

Emmanuel e Mirko Di Donna di 21 e 22 anni dal cognome uguale ma con radici diverse, entrambi di Torre del Greco sono entrati a far parte dei video girati a Positano per i dieci singoli del prossimo album di Matteo Bocelli, tra cui già la famosa hit Fallling in Love.

“Abbiamo frequentato le stesse scuole medie, in quel periodo io mi stavo avvicinando alla chitarra rock e ci siamo incontrati dietro le quinte del teatro della nostra scuola media ( l’istituto Leopardi), Mirko era con Raffaele Santonastaso, ci siamo conosciuti e assieme a Gabriele Mazza ( in arte Deddè) nacque la prima band– racconta Emmanuel Di Donna ( chitarrista, bassista e cantante)- “dai 7 ai 12 anni Mirko assieme alla famiglia si è trasferito a Udine per poi ritornare a Torre del Greco, quindi e da quando abbiamo 12 e 11 anni che io e Mirko siamo migliori amici e suoniamo insieme”.

L’esperienza musicale con Matteo Bocelli

Emmanuel e Mirko hanno condiviso l’esperienza a Positano, suonando nelle riprese video della terrazza dell’Hotel San Pietro per Matteo Bocelli, figlio d’arte del noto tenore.



“È un’esperienza che non capita tutti i giorni, super professionale. La giornata non era bellissima e mentre registravamo ha iniziato a piovere ma la pioggia soprattutto sulla batteria ha creato una bella atmosfera“- racconta Mirko Di Donna ( batterista) – ” Matteo è stato super disponibile, una persona molto umile, i servizi dalla location ( l’hotel San Pietro), allo staff è stato tutto impeccabile ” ha continuato.

Il percorso di Mirko e Emmanuel continua, a Novembre dovrebbe partire il nuovo progetto cantautorale di Emmanuel ( in arte Didonna) che vedrà partecipe anche Mirko come batterista.