“Ora sei diventato tu il mio fiore”: il commovente post di Sharon, figlia di Aniello Scarpati

Un messaggio che tocca il cuore e racchiude tutto il dolore di una figlia per il padre perduto. Sharon Scarpati, figlia dell’agente di polizia Aniello Scarpati, ha voluto ricordare suo padre con parole di struggente amore e riconoscenza, dopo il tragico incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Torre del Greco, in cui il poliziotto ha perso la vita mentre era in servizio.

“Ora sei tu il mio fiore. Ti seguirò con orgoglio”

“Ben poco ama colui che ancora può esprimere a parole quanto ama. E Papà io per te non ho mai avuto parole per esprimere quanto ti amassi. Onore, rispetto, testa alta. Tu mi hai dato il nome di un fiore e ora sei diventato tu il mio fiore. E se sarà nella volontà di Dio, seguirò le tue orme da eroe con orgoglio. Ciao infinito Amore”.

Parole che hanno commosso centinaia di utenti, tra colleghi, amici e cittadini, che hanno voluto unirsi al dolore della famiglia Scarpati con messaggi di solidarietà e affetto.

Il ricordo di un servitore dello Stato

Aniello Scarpati, padre di tre figli, è morto in seguito allo scontro frontale tra la volante su cui viaggiava e un SUV Bmw, guidato da Tommaso Severino, 28 anni, ora in carcere con l’accusa di omicidio stradale aggravato dall’uso di alcol e cocaina e omissione di soccorso. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito anche l’altro agente, Ciro Cozzolino, tuttora ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale del Mare.