La “rivoluzione digitale” a Torre del Greco: PagoPA, notifiche digitali e richieste online di accesso agli atti

Pagamenti, notifiche e richieste: dal primo novembre il Comune di Torre del Greco ha compiuto un importante passo avanti verso la digitalizzazione dei servizi pubblici.

Torre verso la smart city: pagamenti, notifiche e richieste on line

Tre le novità introdotte dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella: il sistema di pagamento PagoPA, il servizio di notifiche digitali Send e la piattaforma online per la richiesta di accesso agli atti.

A comunicarlo ufficialmente, in una nota a doppia firma, sono stati lo stesso sindaco Mennella e il dirigente del settore servizi tecnologici Egidio Ciani, che hanno illustrato nel dettaglio le caratteristiche dei nuovi strumenti pensati per semplificare i rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione.

Multe, tasse e tariffe comunali si pagheranno solo on line

Per quanto riguarda PagoPA, si legge nella comunicazione che “in conformità alle disposizioni normative vigenti, a partire dal primo novembre 2025 tutti i pagamenti dovuti al Comune di Torre del Greco (multe, tributi, diritti di segreteria, tariffe per servizi a domanda individuale, ecc.) dovranno essere effettuati esclusivamente tramite la piattaforma nazionale PagoPA, il sistema unico per i pagamenti verso la pubblica amministrazione che garantisce maggiore sicurezza, tracciabilità e trasparenza”.

Il pagamento potrà avvenire online, tramite il sito istituzionale o l’home banking della propria banca (ricercando il logo PagoPA), ma anche presso tabaccherie, ricevitorie, uffici postali e sportelli bancari convenzionati. Tutte le informazioni e i collegamenti diretti sono disponibili all’indirizzo comune.torredelgreco.na.it/pagopa.

Per le notifiche sarà necessaria l’identità digitale

Parallelamente, l’ente comunale “aderisce al servizio notifiche digitali (Send) per la notifica dei verbali codice della strada, la piattaforma nazionale realizzata da PagoPA Spa per la gestione digitale delle notifiche a valore legale”.

Attraverso Send, cittadini e imprese potranno ricevere comunicazioni e notifiche ufficiali direttamente sul proprio dispositivo, tramite l’app IO o PEC registrata sull’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD).

Un servizio che consente di consultare in qualsiasi momento i documenti notificati accedendo al portale notifichedigitali.pagopa.it con Spid o Cie, riducendo così tempi e costi della burocrazia cartacea.

“Si invitano i cittadini che non dispongono ancora di una PEC e di un’identità digitale – sottolinea l’amministrazione – ad attivarla al più presto per poter utilizzare il servizio.”

Accesso agli atti più facile con il portale

La terza novità riguarda infine l’accesso online agli atti amministrativi, disponibile nella sezione “Servizi” del portale comunale.

Attraverso Spid o Carta d’Identità Elettronica, sarà possibile compilare il modulo digitale, ricevere il numero di protocollo e, se previsto, effettuare il pagamento dei diritti esclusivamente tramite PagoPA.

“L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini ad adeguarsi a queste nuove modalità digitali a decorrere dal primo novembre 2025 – concludono Mennella e Ciani – per garantire una gestione più efficiente, trasparente e sostenibile dei servizi pubblici. Con PagoPA, Send e l’accesso online agli atti, Torre del Greco conferma il proprio impegno per una pubblica amministrazione moderna, innovativa e vicina ai cittadini.”