Poliziotto morto a Torre del Greco, domani i funerali di Aniello Scarpati: sarà lutto cittadino

Si terranno domani 5 novembre i funerali del poliziotto morto in servizio a Torre del Greco: proclamato lutto cittadino per Aniello Scarpati.

Domani 5 novembre i funerali del poliziotto morto in servizio

La città di Torre del Greco si stringe nel dolore per la scomparsa di Aniello Scarpati, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, deceduto mentre era in servizio nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre. In segno di partecipazione al lutto che ha profondamente colpito la comunità, l’amministrazione comunale ha proclamato per mercoledì 5 novembre una giornata di lutto cittadino.

L’ordinanza, firmata dal vicesindaco Michele Polese su richiesta del sindaco Luigi Mennella, sancisce l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali e la presenza del gonfalone cittadino ai funerali che si terranno alle ore 10.30 presso la chiesa evangelica Adi di via Frà Gregorio Carafa a Napoli.

“Interpretiamo il sentimento dell’intera popolazione”

Nel documento viene ricordato “il significativo impegno svolto quotidianamente dall’assistente capo coordinatore Scarpati, e più in generale da tutto il corpo di polizia di Stato, per la salvaguardia e la tutela dell’incolumità della cittadinanza”.

L’amministrazione comunale, si legge ancora, “intende farsi interprete del comune sentimento dell’intera popolazione, profondamente colpita dalla drammatica notizia, manifestando in modo solenne la propria vicinanza al dolore dei familiari e dei colleghi”.

Mercoledì mattina, alle 10.30, la città si fermerà simbolicamente: il Comune invita infatti “la cittadinanza, le scuole di ogni ordine e grado e gli uffici pubblici ad osservare un minuto di silenzio, quale segno tangibile di cordoglio e vicinanza”.

Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio

Per l’intera giornata saranno inoltre sospese le attività ludiche e ricreative o comunque incompatibili con il carattere luttuoso della ricorrenza.

Torre del Greco, ferita dalla perdita di un uomo che ha servito lo Stato con dedizione e senso del dovere, renderà così omaggio anche a distanza alla memoria di Aniello Scarpati, esempio di impegno e coraggio al servizio della collettività.