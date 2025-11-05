“Spero passi presto la notte, senza tarantelle”: le ultime parole di Aniello, il poliziotto morto

Suonano quasi come un presentimento le ultime parole di Aniello Scarpati, il poliziotto morto a Torre del Greco, che prima di uscire di casa per iniziare il suo turno di lavoro avrebbe raccomandato alla figlia Sharon di stare attenta.

“Spero passi in fretta”: le parole del poliziotto morto a Torre

“Era un grande papà, ha seminato in noi troppe cose. L’ultima volta l’ho visto proprio due minuti prima che lui scendesse di casa per andare al lavoro. Era una serata di festa, la notte di Halloween, mi ha dato un bacio e mi ha detto ‘mi raccomando, stai attenta‘” – ha raccontato Sharon, intervistata dalla trasmissione Ore 14.

“Però papà disse anche ‘spero che passi presto la notte e che non ci sia nessuna tarantella’” – ha detto tra le lacrime, ricordando quella frase che ad oggi, considerando il tragico epilogo, quasi mette i brividi. Probabilmente quella notte Aniello aveva già qualche sensazione negativa.

“Erano le 23:30 quando io sono scesa di casa ed anche lui stava uscendo per andare a lavorare. Lui si è sempre detto fiero di essere un servo dello stato. Tutte le scelte che le altre persone hanno deciso di fare quella notte, spero siano semplicemente pagate. Non sarà di certo il mio giudizio a cambiare le cose, sono completamente paralizzata dal dolore. Io e papà ci guardavamo e basta, ci siamo sempre dimostrati l’amore. Lo porterò sempre con me, noi ci completavamo” – ha concluso.