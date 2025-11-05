DIRETTA. I funerali di Aniello, il poliziotto morto: l’arrivo del feretro tra lacrime e applausi

Si stanno svolgendo questa mattina, nella chiesa evangelica Adi di via Frà Gregorio Carafa, a Napoli, i funerali di Aniello Scarpati, il poliziotto morto nella notte tra venerdì e sabato a Torre del Greco. Un momento di grande dolore e commozione generale che ha unito l’intera comunità torrese e partenopea.

I funerali di Aniello Scarpati, poliziotto morto: l’arrivo del feretro

Scarpati è deceduto mentre prestava servizio, a seguito del violento scontro avvenuto contro un Suv che proveniva dalla direzione opposta, guidato da un imprenditore 28enne risultato poi positivo all’assunzione di stupefacenti e alcol.

Mentre a Torre del Greco è stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, all’esterno della chiesa Adi di via Frà Gregorio Carafa si sono radunati parenti, amici e colleghi dell’agente, tra poliziotti e carabinieri, che hanno accolto l’arrivo del feretro, avvolto nel tricolore, con una commovente cerimonia.

Il passaggio della bara, fino all’entrata della chiesa, è stato accompagnato da un lungo e rigoroso applauso della folla. Un percorso annunciato dal suono dell’Inno Nazionale, seguito da un assordante e commosso silenzio. Tanti gli agenti che non sono riusciti a trattenere le lacrime così come i tanti cittadini accorsi sul posto per rendere omaggio al poliziotto e mostrare vicinanza alla sua famiglia.