GNV assume a Napoli, selezioni a Torre del Greco: profili ricercati e come partecipare

Nuove opportunità di lavoro in GNV: l’affermata compagnia di navigazione, appartenente al gruppo MSC Crociere, è alla ricerca di personale e per procedere alle assunzioni ha lanciato una giornata di recruiting che si terrà a Torre del Greco, presso Stecca – Incubatore del Mare – Ex Molini Meridionali Marzoli (via Calastro 8), martedì 12 novembre dalle ore 9:30 alle 16:00.

Lavoro, GNV assume a Napoli: selezioni a Torre del Greco

Stecca – Incubatore del Mare ospiterà una tappa della campagna nazionale “GNV assunzioni 2025”, organizzata da GNV – Grandi Navi Veloci, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i Centri per l’Impeigo (CPI) della Regione Campania.

L’appuntamento di Torre del Greco sarà seguito da una seconda giornata di selezioni che si terrà mercoledì 13 novembre presso il Centro per l’Impiego di Salerno (via Generale Clark 51). Si offrono in particolare opportunità di lavoro a bordo per oltre 20 profili professionali.

Nel corso delle due giornate, i candidati avranno la possibilità di incontrare i recruiter di GNV, sostenere colloqui conoscitivi e ricevere informazioni sulle opportunità professionali a bordo, con il supporto operativo dei Centri per l’Impiego e di SLI.

La compagnia ricerca personale da inserire nelle sezioni: Hotel e Retail; Deck e Engine. Tra i profili ricercati: magazzinieri, cuochi, pizzaioli, shop attendant, ufficiali di macchina, elettricisti, operai meccanici, marinaio, nostromo e altre figure tecniche e di bordo. Per i profili Deck & Engine è richiesta esperienza pregressa a bordo.

Gli interessati dovranno presentarsi sul posto muniti di: documento d’identità valido, CV aggiornato, libretto di navigazione, certificazioni STCW ed eventuali altri certificati richiesti. Per partecipare è obbligatoria la registrazione all’apposita sezione online. È possibile inviare la propria candidatura anche tramite il sito ufficiale di GNV alla sezione “Lavora con noi”.

La tappa di Torre del Greco si inserisce all’interno della strategia di Stecca – Incubatore del Mare, l’hub di innovazione e sviluppo di impresa dell’area vesuviana che promuove percorsi di formazione, orientamento, incubazione e consulenza per giovani, imprese e professionisti.

L’iniziativa conferma l’impegno di Stecca nel supportare la crescita dell’economia del mare, settore storicamente strategico per il territorio. Nel 2024, l’incubatore ha già ospitato un evento analogo in collaborazione con diverse compagnie di navigazione, contribuendo ad avvicinare operatori economici e cittadini alle opportunità professionali nel comparto marittimo.

Grazie al lavoro di animazione territoriale e supporto tecnico ai Comuni, imprese e start-up, l’incubatore promuove la nascita di nuovi servizi e competenze a favore della blue economy, del turismo costiero e delle filiere artigiane legate al mare.



“Siamo lieti di collaborare a questa iniziativa – afferma il team di Stecca – perché rappresenta un’ulteriore occasione per avvicinare i cittadini a professioni strategiche, rafforzare le competenze e favorire nuove forme di occupazione qualificata nell’economia del mare, da sempre parte della storia e dell’identità di Torre del Greco.”