Città di Torre del Greco, la decisione del Giudice Sportivo: multa, porte chiuse e squalifica

Arriva la stangata del Giudice Sportivo Territoriale (GST) nei confronti della società Città di Torre del Greco, dopo i gravi episodi di violenza avvenuti al termine della gara contro l’Academy Campania Puteolana. Il comunicato ufficiale diffuso dal GST ricostruisce quanto accaduto e motiva le pesanti sanzioni inflitte al club di casa.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto riportato nel referto arbitrale, al termine della partita alcuni sostenitori del Città di Torre del Greco avrebbero aggredito sugli spalti Gennaro Esposito, presidente della squadra ospite, che stava assistendo all’incontro. Il gruppo di tifosi – si legge nel documento – avrebbe accerchiato e colpito il dirigente, impedendogli di sottrarsi all’aggressione.

Solo dopo alcuni minuti, grazie all’intervento di altri presenti, Esposito è stato portato via e condotto sul terreno di gioco, mentre dagli spalti continuavano i lanci di bottiglie di plastica e vetro, accompagnati da nuovi tentativi di invasione di campo. L’Academy Campania Puteolana, temendo ulteriori rischi, ha richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e di un’ambulanza, che ha poi trasportato il presidente in ospedale dopo le prime cure prestate nello spogliatoio dell’arbitro.

Il direttore di gara ha inoltre specificato che gli episodi di violenza non si erano limitati al finale di partita: già nel corso del secondo tempo, alcuni sostenitori torresi avevano lanciato bottiglie contro i giocatori ospiti e, intorno al 40’, tentato di sfondare i cancelli che separavano gli spalti dal campo di gioco, nel tentativo – si legge testualmente – di “ferire i calciatori avversari”. In quei momenti concitati, i calciatori del Città di Torre del Greco avevano provato, senza successo, a calmare i propri tifosi.

Le sanzioni

Alla luce di quanto accertato, il Giudice Sportivo ha adottato un provvedimento di estrema severità.

In particolare: