Turris United, ecco la mostra Oltre il Campo: “Vogliamo sentirci torresi tutti i giorni”

Turris United, il progetto della comunità di Torre del Greco incentrato sulla rinascita della Turris come collettivo di persone, con il supporto del Comune di Torre del Greco, organizza una mostra chiamata “Oltre il Campo”, interamente dedicata alla Turris e ai suoi 80 anni di storia, fatta di momenti positivi e negativi, mirata a far conoscere alla comunità la squadra della città.

La mostra si terrà domenica 9 novembre alle ore 11:00 presso Via Roma 114 (Scale Cappuccini).

Le aspettative di Turris United

Il direttivo di Turris United si aspetta una grande risposta da parte della comunità di Torre del Greco:

“Turris United ha a cuore il futuro della città, per questo il focus è necessariamente verso i giovani, che sono il futuro di Torre del Greco. Si spera che attraverso il racconto della storia si possano responsabilizzare i ragazzi non solo riguardo la Turris come società calcistica, ma anche la Turris come comunità.”

Il direttivo attraverso queste iniziative vuole anche essere in un certo senso provocatorio verso la comunità attuale:

“Con questa mostra non vogliamo fare amarcord, ma vogliamo essere provocatori: la Turris nel suo ottantesimo anno di storia è scomparsa nell’indifferenza generale, per questo vogliamo essere un pungolo nello stomaco che ci faccia ricordare che un pezzo di storia è scomparsa. L’unico giorno dell’anno in cui ci sentiamo torresi è durante il giorno dell’Immacolata, attraverso questo progetto vogliamo sentirci torresi tutti i giorni.”

Il bilancio dei primi mesi di Turris United

Il bilancio dei primi mesi del progetto Turris United è eccellente, con quasi 200 adesioni da parte della comunità di Torre del Greco. L’obiettivo del progetto non è parlare di calcio, ma soprattutto di comunità: per parlare di Turris come società sportiva bisogna prima far capire soprattutto ai giovani cosa vuol dire essere corallini.

“Costruiamo questo per riportare la comunità a Torre del Greco sposando nuove idee che possano far avvicinare i ragazzi alla comunità. L’idea è che se restiamo aggrappati alle retoriche vecchie, tutto scompare; l’obiettivo è portare anche piccoli cambiamenti, e in questo senso tutti si stanno prodigando con grande voglia per Turris United togliendo tempo alla propria persona.”

Le altre iniziative

Turris United non si ferma con la mostra “Oltre il Campo” ed ha in programma altre iniziative volte sempre ai giovani.

Il 16 novembre alle ore 9, in collaborazione con Futura Torre, Turris United parteciperà all’evento “Riqualificazione Urbana-Scale della Villa”. Turris United è inoltre sponsor di una squadra del torneo Nobel Youth League, mentre in primavera è previsto uno spettacolo teatrale alla scuola Colamarino-Sasso. Tante iniziative per far conoscere a tutti il progetto Turris United.