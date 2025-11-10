ORGOGLIO TORRESE/ Il Centro Ginnastica Turris fa il pieno di medaglie: vivaio d’oro di Torre del Greco

Un’altra straordinaria affermazione per la ginnastica artistica torrese. Domenica 9 novembre 2025, presso la struttura comunale “Alessandro La Pegna” di Fuorigrotta, si è svolta la gara regionale FGI categoria silver maschile, e i giovani atleti del Centro Ginnastica Turris hanno letteralmente dominato la competizione, portando a casa tutti i posti del podio.

Ennesimi successi per il Centro Ginnastica Turris

A testimonianza dell’eccellenza sportiva che Torre del Greco continua a esprimere nel panorama regionale, i risultati parlano da soli:

Antonio Pernice, 8 anni – Campione regionale

Mattia Maucioni, 12 anni – Vice-campione

Francesco Buonocore, 13 anni – Medaglia di bronzo

Un vivaio d’oro per la ginnastica torrese



La soddisfazione in casa Centro Ginnastica Turris è enorme non solo per i risultati ottenuti, ma anche per il riconoscimento del valore tecnico dei più piccoli. Salvatore De Sena (7 anni) e Luigi Mennella (6 anni) sono stati infatti segnalati dal responsabile tecnico regionale del settore maschile FGI come promesse da seguire in percorsi di alta specializzazione, che li prepareranno a competizioni di alto livello una volta compiuti gli 8 anni.

Un segnale chiaro della qualità del lavoro svolto dal Centro Ginnastica Turris, che si conferma un punto di riferimento per la formazione sportiva giovanile a Torre del Greco.

Allenatori di talento e passione torrese



A guidare i giovani ginnasti verso questo trionfo sono stati i tecnici Vincenzo Festa, ex atleta di Serie A maschile, e Simone Leone, atleta azzurro del teamgym e assistente tecnico. Il loro impegno, unito al sacrificio quotidiano dei ragazzi e delle famiglie, consolida il Centro Ginnastica Turris come un’eccellenza torrese, capace di far crescere giovani promesse e di portare alto il nome della città nel panorama sportivo regionale e nazionale.