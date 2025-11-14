Una mano per i gattini: raccolta pappe per felini nel weekend a Torre del Greco

Sabato 15 e domenica 16 novembre presso la Villa Comunale Ciaravolo di Torre del Greco, due giorni raccolta pappe per i felini.

Due giorni di raccolta pappe: cosa portare

Organizzata dalle volontarie della colonia felina del cimitero di Torre del Greco ed ospiti dell’associazione HobbyArt, questo weekend in Villa Ciaravolo ci saranno due giorni di raccolta di umido per gatti adulti e sterilizzanti. Sarà, inoltre, possibile partecipare ad una lotteria solidale, al costo di 1 euro, dove il ricavato sarà devoluto alle volontarie della colonia per l’acquisto di pappe o altre esigenze dei mici.

“Basta una sola scatolina per fare la differenza ma se potete siate generosi, portatene due”, hanno affermato le volontarie. Due giornate per fare la differenza e aiutare i nostri amici a quattro zampe.

L’invito dell’assessore Vitiello: “Un grande gesto”

Le necessità degli ospiti della colonia felina crescono con l’arrivo dei mesi più freddi: per questo l’appuntamento cittadino in programma nel weekend assume importanza ancora maggiore.

Ad appoggiare l’iniziativa per l’amministrazione comunale anche l’assessore Laura Vitiello: “Quale assessore al benessere animale desidero ringraziare l’associazione HobbyArt per la sensibilità dimostrata nei confronti delle amiche della Colonia Felina Volontarie Torre del Greco e dei nostri amici a 4 zampeI.

“Vi aspettiamo numerosi il prossimo weekend in Villa Comunale Ciaravolo. Un piccolo gesto per noi, un grande aiuto per loro”.