Pasticceria Loffredo, tutta la dolcezza del Natale con i sapori di una volta: ecco le specialità

C’è un angolo di bontà a Torre del Greco che racchiude decenni di storia, passione di famiglia e ricette tramandate: è la Pasticceria Loffredo, un’istituzione dal 1961.

E quando arriva il Natale il laboratorio di Loffredo diventa una piccola stanza dei sogni: profumi e sapori unici “come quelli di una volta” promettono di lasciare a bocca aperta chi non li ha mai assaggiati prima.

Pasticceria Loffredo: un’eredità dolce che dura da oltre sessant’anni

La storia della pasticceria inizia nel 1961, quando Pasquale Loffredo, pasticciere di fama che lavorò anche sulle navi da crociera, fondò l’attività insieme allo zio Beniamino.

Ancora oggi, le loro ricette autentiche, naturali e gelosamente custodite guidano ogni creazione. Oggi la pasticceria è guidata con dedizione da Carmela, Amelia e Umberto Loffredo, figli del fondatore, che portano avanti la tradizione con il rispetto della materia prima e l’arte di una pasticceria da sempre artigianale.

È grazie ad artisti del sapore come Pasquale, la cui eredità dolciaria è stata raccolta da Umberto, che l’arte pasticciera di Torre del Greco è oggi un fiore all’occhiello della città, rinomata anche fuori dai confini e capace di sorprendere – giorno dopo giorno – sia i clienti più affezionati che quelli di passaggio: “Abbiamo ricevuto i complimenti per le nostre cassate da persone dalla Sicilia, per noi è una medaglia”, racconta Carmela Loffredo.

Le specialità natalizie: un viaggio tra dolci antichi e amore di famiglia

L’officina dolciaria di Loffredo non è solo un laboratorio: è un luogo dove il tempo sembra rallentare, dove cassatine, raffaiuoli, e la gustosissima cassata al forno ricordano i sapori delle nonne.

Nel periodo più magico dell’anno, la pasticceria diventa ancora più speciale: le vetrine si riempiono di panettoni artigianali — al cioccolato, ai frutti di bosco, all’amarena — preparati secondo metodi tradizionali, con ingredienti scrupolosamente selezionati.

Ci sono poi altri dolci di Natale, preparati con meticolosità: mostaccioli morbidi aromatizzati alle arance e ai limoni grattugiati a mano, susamielli, e naturalmente le frolle natalizie, simbolo di una pasticceria che non tradisce le sue radici.

La cassata al forno di Loffredo: una magia da gustare

Ma il vero fiore all’occhiello è un grande classico della tradizione Loffredo: la cassata al forno. È un dolce che unisce la delicatezza della ricotta al profumo dei canditi di zucca e delle gocce di cioccolato, il tutto racchiuso in una base di frolla.

La cassata al forno della pasticceria Loffredo

Non è una cassata come le altre: è una fusione tra la pastiera napoletana e la cassata siciliana, ma senza glassa – ed è proprio questa semplicità, unita a una lavorazione artigianale, che la rende autentica e irresistibile.

Qual è il momento giusto per prenotare i dolci natalizi? “Oggi, il prima possibile. Abbiamo già prenotazioni per il Natale, è l’unico modo perché la nostra produzione è limitata proprio in quanto artigianale – spiega ancora – tutte le realizzazioni sono curata personalmente da Umberto, quindi è necessario fare presto per accontentare tutti”.

Tradizione, qualità, artigianalità

Tra le proposte stagionali spiccano anche i tronchetti di Natale: soffici, ricchi, spesso farciti con crema e zabaione e decorati con meringhe sapientemente montate da Umberto.

I mustaccioli morbidi di Loffredo

“La meringa di Umberto è spettacolare“, ci confermano alcune clienti che abbiamo incontrato nel nostro dolce viaggio alla scoperta di questo angolo di gusto a due passi da piazza Luigi Palomba a Torre del Greco.

Una versione speciale del tronchetto è invece la “spiga”: un simbolo universalmente condiviso di fertilità e buon auspicio per il nuovo anno che Loffredo declina in un gustoso dolce ai gusti di zabaione, Nutella o nocciola.

Quello di Loffredo non è semplicemente un bar pasticceria: è una missione. La famiglia Loffredo tiene saldamente alle materie prime naturali, senza aggiunta di additivi chimici.

“È un lavoro di memoria, è la tutela di sensazioni e sapori che si vanno perdendo – spiega Carmela Loffredo che ha voluto dare un tocco di filosofia all’ambiente del bar, con aforismi e citazioni che accompagnano il caffè – le ricette non arrivano da Instagram, ma da una tradizione tramandata con cura, di generazione in generazione”.

Ed aggiunge: “Lui è un ‘chimico’: nel senso che dosa alla perfezione tutti gli ingredienti e tutti di prima qualità. Il pasticciere, a differenza dello chef, non può “sbagliare”, non può correggere il tiro. Se è salato, se è dolce, lo scoprirà solo alla fine del suo lavoro. In questo senso Umberto è un chimico, anche se di chimico nei nostri dolci non c’è assolutamente nulla”.

Il legame con la comunità ed il calore di famiglia

La Pasticceria Loffredo non è solo un punto vendita: è un pilastro del quartiere. Durante le festività, è un viavai senza interruzioni per continuare a servire i clienti, tra un brindisi e l’altro, con cortesia, passione e professionalità.

Carmela, con il suo sorriso riconosciuto da tutti, accoglie ogni visitatore come in una casa. Le recensioni dei clienti non si stancano di lodare la sua gentilezza, l’eccellenza delle sue creme (nessuna uguale all’altra), la delicatezza dei suoi lievitati.

Un luogo che diventa una “macchina del tempo” per chi a Natale, come in tutti gli altri giorni dell’anno dalla colazione all’aperitivo, vuole riscoprire il sapore di un tempo.

Pasticceria Loffredo, dove si trova e contatti

La Pasticceria Loffredo si trova in Via Napoli, 25, Torre del Greco (Na)

Facebook: Pasticceria Loffredo

Instagram: pasticcerialoffredo

Tel: 081 881 3003 – 339 7078400