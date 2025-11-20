L’amministrazione comunale di Torre Del Greco guidata dal sindaco Luigi Mennella vuole incentivare, attraverso l’uso di apposite compostiere, lo smaltimento domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani.

Richiesta per l’attività di compostaggio: chi è idoneo?

Diminuire i quantitativi di rifiuti organici da conferire in discarica; ridurre i costi di smaltimento a

carico dell’ente; migliorare le proprietà biologiche, fisiche e chimiche del terreno; prevedere la

riduzione della Tari per gli aderenti; creare un rapporto di reciproca collaborazione con i cittadini.

Queste le volontà espresse nell’avviso pubblico, firmato anche dall’assessore Antonio Ramondo e dal dirigente Egidio Ciani.

L’avviso pubblico ricorda: “il regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti e servizi (Tari) prevede, per quanti attuano questa attività, una riduzione della tassa sui rifiuti pari al 30%”.

“Tale riduzione – è scritto ancora – riconosciuta ai cittadini che, a seguito di controlli del personale

dell’ufficio igiene urbana e ambientale, hanno aderito positivamente alla pratica del compostaggio,

è applicata da Publiservizi srl, azienda preposta alle attività di accertamento e riscossione delle

entrate del Comune di Torre del Greco nel rispetto della normativa nazionale e locale in materia

tributaria”.

Richiesta per l’attività di compostaggio: la procedura

Possono fare richiesta al compostaggio domestico i residenti di Torre Del Greco iscritti regolarmente come intestatari di utenza Tari e in regola con i pagamenti. È necessario uno spazio privato a verde all’aperto soggetto a coltivazione o ornamentale.

È possibile richiedere anche l’assegnazione di una compostiera in comodato d’uso gratuito, sempre presentando apposita domanda. Le compostiere verranno consegnate fino ad esaurimento scorte secondo l’ordine cronologico di ricezione delle istanze.

La consegna avverrà presso gli uffici comunali del complesso La Salle attraverso appuntamento telefonico.

Le richieste, formulate compilando gli appositi modelli disponibili all’ufficio comunale igiene urbana e ambientale, scaricabili dal sito dell’ente (www.comune.torredelgreco.na.it) o dalla app Velia Ambiente, con allegata copia di un documento di riconoscimento dell’intestatario della Tari, dovranno pervenire all’ufficio protocollo di palazzo La Salle oppure tramite pec (all’indirizzo protocollo.torredelgreco@asmepec.it) entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

La richiesta di adesione all’attività di compostaggio, a cura del richiedente, va presentata ogni tre anni, per evitare l’automatica cancellazione dall’elenco.