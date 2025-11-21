Turris United sponsor alla Nobel Youth League a supporto dei giovani e dello sport

Turris United non si ferma con le iniziative e parteciperà con una squadra di ragazzi del Liceo Nobel di Torre del Greco alla Nobel Youth League, un torneo che sarà un’occasione per mettersi in gioco con un grande senso di appartenenza.

Una squadra per Turris United

Turris United non ci ha pensato due volte e ha deciso di supportare un gruppo di ragazzi, che vestiranno una maglia rosso corallo in occasione del torneo.

Il direttivo di Turris United ha visto nei giovani la speranza di un futuro più roseo per la città, e queste iniziative sono utili ad utilizzare lo sport come un’occasione per crescere dal punto di vista dell’appartenenza e dell’inclusione, ma anche per creare un senso di responsabilità nei giovani.

Turris United è entusiasta della risposta ricevuta dai ragazzi, e il torneo è l’ennesima iniziativa utile a creare una connessione bellissima tra giovani e associazione.

Tutti uniti per il mantenimento dell’identità corallina, che lentamente sta tornando nei cuori dei torresi grazie anche a Turris United.