I presepi di Torre del Greco conquistano Napoli: arriva la mostra “SullasciadellacometA”

Una mostra di presepi da Torre del Greco approda nel cuore di Napoli, nella capitale mondiale di quest’arte: “SullasciadellacometA” è l’iniziativa che racconta l’artigianato e l’orgoglio identitario.

Mostra di presepi torresi a Santa Maria La Nova

Il Gruppo SullasciadellacometA, guidato da Antonio Sorrentino, ha inaugurato al Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova l’esposizione “SullasciadellacometA, presepi da Torre del Greco”, interamente dedicata agli artisti torresi.

Ventidue opere, ventuno maestri del dettaglio e della pazienza artigiana: Nino Aprea, Gianfranco Borriello, Rosaria Carpentieri, Vincenzo Caputo, Angelo Ciaravolo, Enrico Cigliano, Ivano Costabile, Casimiro Cuomo, Jusana Hopas, Ornella Iezzone, Antonio Manzo, Silverio Marrazzo, Vincenzo Montella, Ofelia Nocerino, Anna Parola, Vincenzo Pisapia, Salvatore Sabatino, Lucia Serretiello, Antonio Sorrentino (SullasciadellacometA), Vincenzo Sorrentino e Michele Tuoro.

Un mosaico di mani, storie e stili che insieme restituiscono il respiro di un’intera comunità.

A emergere, tra pastorali e scenografie minuziose, ci sono due opere dal forte valore simbolico: una dedicata a San Vincenzo Romano, l’apostolo del Vesuvio, e un’altra che rievoca la festa dei Quattro Altari, una tradizione tutta torrese che continua a ispirare arte e memoria collettiva.

“La prima mostra così ‘torrese’ nel capoluogo”

Sorrentino non nasconde l’emozione per un traguardo che ha il sapore della consacrazione: “È stato motivo d’orgoglio poter portare il nome di Torre del Greco nella capitale del presepe, Napoli, attraverso 22 opere presepiali fantastiche, tra cui una con San Vincenzo Romano e una con una tradizione tutta nostra, la festa dei 4 altari. A mia memoria non ricordo eventi, nella città partenopea, dedicati a una mostra presepiale così fortemente ‘torrese'”.

Sorrentino ringrazia il direttore del Museo, Giuseppe Reale, e l’amico Umberto Grillo, che lo hanno sostenuto e dato fiducia, “oltre a tutti gli amici presepisti che mi sono sempre accanto. La Torre del Greco presepiale merita di essere nell’élite del presepe mondiale e, con questa esposizione, il nome della nostra città varcherà i confini nazionali grazie ai tanti turisti che ogni giorno visitano il museo”.

Parole che raccontano non solo un evento, ma una visione: quella di una Torre del Greco che rivendica il proprio posto nel panorama presepiale internazionale, con la stessa dignità delle grandi scuole napoletane.

Quando visitare la mostra

La mostra è stata inaugurata il 22 novembre e resterà aperta dal 23 novembre 2025 al 2 febbraio 2026, dalle 9:00 alle 17:00, accompagnando cittadini e turisti per tutto il periodo natalizio fino alla Candelora.

È solo il primo appuntamento del Natale 2025 per il gruppo SullasciadellacometA, che già si prepara alla tradizionale manifestazione torrese “Le mani del quartiere”, giunta all’VIII edizione: un altro capitolo di un percorso che tiene insieme radici, creatività e partecipazione.

