Educazione alla salute: alla De Nicola–Sasso un incontro formativo con specialisti del territorio

La scuola e i professionisti fianco a fianco per educare alla salute: con questo spirito è nato l’incontro tra l’ICS De Nicola-Sasso ed alcuni specialisti del Plinio Medical Center di Torre del Greco.

Alla De Nicola – Sasso giornata di educazione alla salute

La diffusione di una cultura della prevenzione non è soltanto un dovere civile, ma un investimento sul futuro della comunità.

È da questa consapevolezza che nasce l’iniziativa promossa dall’Istituto Comprensivo Statale De Nicola–Sasso di Torre del Greco, che stamane, 27 novembre, ha ospitato un incontro di informazione ed educazione sanitaria rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Un appuntamento dal carattere fortemente sociale, pensato per fornire ai più giovani strumenti chiari e affidabili per riconoscere e monitorare alcuni aspetti fondamentali della propria salute.

Piedi piatti, scoliosi, miopia ed occhio pigro: a scuola di salute

Nell’aula magna del plesso di corso Vittorio Emanuele 77 sono intervenuti due specialisti del territorio, attivi proprio presso il Plinio Medical Center di via Aldo Moro: il dott. Stefano Viglione, ortopedico, e il dott. Emanuele Malvone, oculista, che hanno illustrato agli studenti e al corpo docente le principali patologie che possono manifestarsi o evolvere durante l’età preadolescenziale.

Con un linguaggio semplice ma rigoroso, il dott. Viglione ha approfondito temi cruciali come il piede piatto e la scoliosi, condizioni che, se riconosciute tempestivamente, possono essere affrontate con percorsi correttivi e riabilitativi efficaci.

Il dott. Malvone ha invece dedicato il suo intervento all’importanza della prevenzione visiva, spiegando il funzionamento dell’occhio pigro e della miopia, e sottolineando quanto una diagnosi precoce possa incidere in modo positivo sul rendimento scolastico e sulla qualità della vita dei ragazzi.

Scuola e professionisti insieme per la prevenzione

L’iniziativa rientra in un più ampio percorso di sensibilizzazione voluto dalla scuola, che ancora una volta conferma il proprio ruolo sociale nella costruzione di una comunità più consapevole.

In questo contesto, il Plinio Medical Center di Torre del Greco ha offerto il proprio supporto mettendo a disposizione – in giornate appositamente dedicate agli studenti e al personale scolastico – visite oculistiche e ortopediche gratuite, così da trasformare l’informazione teorica in un’azione concreta a beneficio delle famiglie.

La riuscita dell’incontro è stata possibile grazie al coordinamento e all’impegno della dirigente scolastica Alessandra Tallarico, del collaboratore del dirigente Giuseppe Romano, della docente e consigliere comunale Iolanda Mennella, e della docente Marisol Mangravita, che hanno lavorato per rendere accessibile e fruibile un tema complesso ma essenziale come quello della prevenzione in età evolutiva.

Un percorso formativo ed “informativo” che non si chiude – quindi – con quanto esposto in Aula Magna ai due folti gruppi di studenti che hanno raccolto con attenzione le indicazioni dei medici ma va incontro alle esigenze delle famiglie.

Anche gli attori della formazione, dal Covid in avanti, hanno infatti abbracciato la consapevolezza che “prevenire è meglio”: in quest’ottica emerge quindi importantissima l’iniziativa del comprensivo De Nicola – Sasso che assolve al proprio scopo sociale oltre che educativo, offrendo i propri spazi ai professionisti del territorio per attività di informazione e sensibilizzazione.