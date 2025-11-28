Bar Zuccarini, dal 6 dicembre una nuova sede in via Purgatorio: più spazio e comfort in una zona che rinasce

Il bar pasticceria Zuccarini inaugurerà la sua nuova sede, più spaziosa ed accogliente, in via Purgatorio 104: grande serata sabato 6 dicembre per presentare alla città le novità.

Zuccarini, nuova inaugurazione il 6 dicembre

C’è un profumo particolare che accompagna le storie di famiglia. È quello che sa di lievito, burro e tradizione, e che nel caso del Bar Pasticceria Zuccarini è diventato un marchio d’identità per un intero quartiere.

Dopo ventiquattro anni, Zuccarini si prepara a inaugurare una nuova e più ampia sede a pochi metri di distanza da quella attuale, sempre in via Purgatorio, ma al civico 104: un passo importante, che segna una crescita naturale dell’attività e che si inserisce in un contesto urbano, quello appunto di via Purgatorio, in piena trasformazione.

Da “strada statale” a punto di incontro: la rivoluzione di via Purgatorio

Via Purgatorio, infatti, negli ultimi anni sta vivendo una vera rinascita. Nuove attività, servizi e spazi stanno ridando vitalità a una zona strategica troppo a lungo sottovalutata.

Il quartiere è in forte sviluppo, grazie all’apertura di nuove realtà commerciali che si sono affiancate a quelle storiche: concessionarie auto, moto, attività di ristorazione di successo ed un parcheggio recentemente inaugurato, oltre riqualificazione dell’ex mercato ortofrutticolo che a strettissimo giro vedrà la nascita del Polo dei Saperi, dedicato alle tradizioni artistiche cittadine che ne sancirà il definitivo rilancio cominciato con il ritorno al doppio senso di circolazione nel 2023.

Un microcosmo che si sta ricucendo e che diventa terreno fertile per chi vuole investire e crescere insieme al territorio.

Bar Pasticceria Zuccarini, le novità della nuova sede

La crescita ed il salto di qualità di Zuccarini ne è la conferma: in questo scenario, la decisione di spostare la storica pasticceria in un locale più grande non è casuale ma risponde alle esigenze di una clientela sempre più numerosa ed affezionata e alla necessità di offrire spazi più comodi e funzionali.

La nuova sede si presenta infatti come un ambiente ampio, moderno, progettato per accogliere i clienti sin dal primo mattino con un banco di dodici metri dedicato alla pasticceria e una zona seduta ideale per colazioni tranquille o pause veloci. D’altra parte, per molti torresi provenienti da Sant’Antonio e dai quartieri intorno quello di Zuccarini è l’ultimo bar dove fissare un appuntamento con amici o colleghi prima di imboccare via Cavallo e l’autostrada.

Quindi, perchè no, anche l’ultima occasione per concedersi una dolce coccola mattutina prima di traffico e routine!

È prevista anche una pedana esterna, che aggiungerà un piccolo spazio all’aperto che arricchirà di vita il quartiere e permetterà ai consumatori di viverlo con più gusto e relax.

“Non è solo un cambio indirizzo: tantissime novità in arrivo”

Dietro il bancone, come sempre, c’è la storia di una famiglia che nella pasticceria ha trovato una vocazione. Pasquale Zuccarini racconta: “Tutto nasce con mio padre, pasticciere fin dall’età di dodici anni, che ha trasmesso passione, tecniche e segreti del mestiere. Un’eredità che oggi si traduce in un laboratorio molto più grande, pensato per lavorare meglio, sperimentare e dare vita a nuove proposte”.

Il patron spiega: “Il trasferimento non è soltanto un cambio di indirizzo: è un’occasione per rinnovarsi”.

Oltre ai classici intramontabili, infatti, Zuccarini sta preparando una serie di novità che arricchiranno l’offerta della pasticceria. Un percorso di ampliamento che coinvolgerà anche il bar, con maggiore attenzione ai momenti quotidiani della clientela, dalla colazione all’aperitivo dolce.

Tutto pronto per Natale con i panettoni artigianali

E tra le eccellenze che continueranno a rappresentare il cuore dell’attività ci sono i panettoni artigianali, vero cavallo di battaglia della famiglia da venticinque anni.

Un prodotto che merita un racconto a parte, ma che qui trova comunque spazio: il lievito madre utilizzato ha più di quarantasei anni, viene alimentato e conservato con una cura quasi rituale, e ha permesso ai panettoni Zuccarini di essere apprezzati in tutta Italia e persino all’estero.

Le quantità prodotte sono elevate pur restando artigianali, e come sempre — anche quest’anno — sarà consigliabile prenotare per non restare senza, vista la cronica corsa al sold out prima di Natale.

Bar Pasticceria Zuccarini, invito per il 6 dicembre

La nuova sede, insomma, sarà la prosecuzione naturale della storia di una famiglia che ha scelto di credere nel proprio territorio e nel proprio mestiere. “Invitiamo tutta Torre del Greco e non solo a scoprire i nostri prodotti nella nostra nuova sede: l’inaugurazione sarà sabato 6 dicembre a partire dalle ore 19”.

Un momento perfetto per respirare questa nuova energia — e per concedersi un assaggio di quella dolcezza che, da quasi un quarto di secolo, accompagna le giornate di tanti affezionati clienti.

Zuccarini, dove si trova e contatti

La nuova sede sarà in via Purgatorio 104, sempre a Torre del Greco.

Tel. 081 882 3970

Facebook: Bar Zuccarini

Instagram: zuccarini_bar_pasticceria