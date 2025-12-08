Immacolata a Torre del Greco, il Carro si scontra con una persona: cosa è successo

Pochi minuti fa, la tradizionale processione dell’Immacolata 2025 a Torre del Greco, è stata temporaneamente bloccata a seguito di uno scontro tra il Carro trionfale e una persona che stava assistendo al suggestivo passaggio sul posto.

Immacolata 2025 Torre del Greco: scontro tra carro e una persona

Il Carro, trascinato in spalla dai portatori, avrebbe sfiorato un cittadino che si trovava sul posto per prendere parte alla grande festa. Stando a quanto riferito dai giornalisti di Vesuvio Live – presenti in strada per riprendere, in diretta live, tutti i momenti salienti della grande festa torrese – la persona in questione non avrebbe riportato alcuna ferita. La processione, tuttavia, sarebbe stata fermata per qualche istante per accertarsi delle sue condizioni e riprendere il cammino in totale sicurezza.

Un piccolo incidente, dunque, ma del tutto innocuo, probabilmente causato dalla grande folla che, dalle prime ore del mattino, sta interessando l’intero centro torrese. Fiumi di persone hanno invaso l’esterno della Basilica di Piazza Santa Croce, per assistere al toccante momento dell’uscita del Carro, per poi accompagnare il cammino della Vergine Maria per le strade della città.

Una grande festa che proseguirà nelle prossime ore, tra l’entusiasmo e l’emozione dei presenti. Si tratta, infatti, dell’evento più importante dell’anno per l’intera comunità torrese.