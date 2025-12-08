Torre non dimentica Giovanni Guarino: l’omaggio al 18enne morto durante l’Immacolata

Durante la processione dell’Immacolata 2025, che si sta tenendo a Torre del Greco, non è mancato l’omaggio a Giovanni Guarino, il ragazzo di 18 anni morto nel 2022, dopo essere stato accoltellato al luna park di via Nazionale.

Immacolata a Torre del Greco: l’omaggio a Giovanni Guarino

Torre del Greco non dimentica Giovanni e, oltre a ricordarlo con diverse iniziative durante tutto l’anno, ha voluto farlo anche nel corso dell’evento più sentito dalla popolazione: la processione dell’Immacolata. Durante il tragitto del carro trionfale, con la suggestiva statua, tutti i presenti hanno omaggiato il giovane che ha perso la vita tragicamente.

Lui stesso, da vero torrese, attendeva con ansia il giorno della festa dell’Immacolata e il passaggio di quel Carro trionfale che proprio oggi sta attraversando le strade della città, anche nel suo nome. Segno del fatto che la comunità torrese non ha dimenticato quel giovane cittadino, scomparso troppo presto, in circostanze drammatiche.

Giovanni fu accoltellato la sera del 10 aprile del 2022 per una banale lite sfociata con dei ragazzini. Si era recato alle giostre per trascorrere una serata di divertimento ma è stato stroncato brutalmente da una pugnalata al cuore che gli sarebbe risultata fatale. Pare che tutto sia scaturito da uno sguardo, lanciato dal giovane ad un gruppo di coetanei che si sarebbero infastiditi dando vita all’aggressione. A finire in manette due 15enni ritenuti responsabili della morte della vittima.