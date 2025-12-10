Tragedia a Torre del Greco: precipita da un edificio, morto sul colpo

AGGIORNAMENTO – Sarebbe stato causato da un gesto volontario l’accadimento avvenuto a via Purgatorio. Alla base della decisione – secondo quanto si apprende – motivi sentimentali.



Tragedia in via Purgatorio a Torre del Greco. Un uomo è morto dopo essere precipitato da un edificio. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, intorno all’ora di pranzo. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118, i cui sanitari hanno purtroppo potuto solo constatare il decesso. Presenti anche le forze dell’ordine. Al momento non si hanno ulteriori notizie. Seguiranno aggiornamenti.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.