Mercatorre, arriva l’edizione natalizia: artigianato, vintage e musica

Torna Mercatorre: la fiera dell’ Artigianato, Vintage, Modernariato e Riuso a Torre del Greco. L’appuntamento è per sabato 13 dicembre dalle 17 alle 24 e domenica 14 dicembre dalle 10 alle 22 presso gli Ex Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco.

Street Food e artigianato locale

Mercatorre nasce come mercato alternativo tra stand e bancarelle dove è possibile trovare oggetti d’epoca, modernariato, vinili, abbigliamento retrò, design e artigianato locale, accompagnati da musica e un’atmosfera conviviale che richiama visitatori di tutte le età. Sarà possibile assaggiare street food e prodotti a km 0.

Musica e arte al Mercatorre

Le giornate saranno arricchite da arte e musica: presente la SMuM Scuola di Musica Moderna di Torre del Greco con due gazebo informativi per i ragazzi che desiderano iscriversi ai corsi. L’atmosfera sarà allietata da esibizioni musicali in acustico a cura degli allievi e docenti.

L’associazione giovanile Futura Torre allestirà un proprio spazio per sensibilizzare sul tema della mancanza di spazi pubblici in città. L’iniziativa sarà la singolare “Tombola degli Spazi”, un momento ludico-educativo per discutere il futuro urbanistico. Uno spazio dedicato anche all’arte contemporanea con la Mostra d’Arte Collettiva allestita all’interno degli edifici del CoBar/Stecca. Più di venti artisti tra pittori, fotografi e illustratori esporranno le proprie opere, offrendo uno sguardo multiforme e vitale sulla scena creativa del territorio.

Nato come mercato alternativo, Mercatorre è cresciuto fino a diventare una vera e propria festa collettiva dedicata al riuso creativo e alla ricerca estetica.