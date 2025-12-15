Torre del Greco non dimentica la Palestina: bandiere e kiefeh per il rito della Scala Santa

L’ormai consueto appuntamento della notte tra il 7 e l’8 dicembre, che vede i torresi radunarsi in Piazza Santa Croce per il tradizionale rito della Scala Santa, quest’anno è stato segnato dalla significativa partecipazione del Coordinamento Torrese Pro Palestina: i loro vessilli a quattro colori hanno accompagnato canti e balli della tradizione locale, ricordando in un momento insieme folkloristico e religioso, la vicinanza che Torre del Greco dimostra da ormai oltre due anni al popolo palestinese.

Scala Santa, Torre del Greco omaggia la Palestina

I membri del Coordinamento hanno preso parte ai riti religiosi con rispetto e discrezione, portando con loro simboli di solidarietà come bandiere e kefieh. La scelta del Coordinamento di vivere la festa nel pieno rispetto della dimensione devozionale è stata ancora una volta occasione per sensibilizzare la cittadinanza sulla crisi umanitaria in corso. Un messaggio che ha trovato ascolto in molti fedeli, i quali hanno accolto con simpatia la loro presenza, riconoscendo nella giornata dell’Immacolata un simbolo di purezza, protezione e amore universale.

Durante il percorso della Scala Santa, molti hanno osservato come il gesto del “salire”, centrale nel rito, richiami un cammino di speranza condiviso da quanti nel mondo cercano protezione, giustizia e dignità. La celebrazione è stata vissuta nel rispetto di chi partecipa per devozione, ma anche come occasione per richiamare l’attenzione della comunità sulla situazione umanitaria in Palestina, ricordando le sofferenze della popolazione civile e l’urgenza di difendere i diritti fondamentali.

La partecipazione del Coordinamento Torrese per la Palestina ha mostrato come spiritualità e impegno civile possano convivere armoniosamente. Questo spirito animerà anche la messa solidale in programma sabato 20 dicembre alle ore 18.30 presso la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, alla quale tutta la cittadinanza è invitata.