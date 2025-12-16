Il concorso letterario “Il Filo d’Arianna” celebra ancora una volta il potere della scrittura come spazio di libertà e crescita per i giovani. Tra i protagonisti dell’edizione spicca Miriam Scognamiglio, studentessa e giovane promessa di Torre del Greco del Liceo delle Scienze Umane dell’IIS Francesco Degni, premiata per un racconto maturo e autentico.

“Il Filo d’Arianna”: scrittura come strumento di autonomia, ascolto e consapevolezza

Il cuore del concorso letterario “Il Filo d’Arianna”, promosso da “Lenora Editore” e dall’”Associazione Insieme per…“, due realtà culturali attive nell’Alta Valle del Sele, sono da sempre impegnate nella promozione della lettura, narrazione e pensiero critico tra i giovani. Responsabile dell’iniziativa è Anna Maria Lardo.



L’obiettivo è contrastare la povertà culturale e offrire ai ragazzi strumenti espressivi capaci di dare voce al loro mondo interiore.

Un riconoscimento importante per una giovane promessa torrese

Tra i premiati spicca Miriam Scognamiglio, giovane promessa di Torre del Greco, alunna della classe 5E del Liceo delle Scienze Umane dell’IIS Francesco Degni. Con il suo racconto, maturo e autentico, Miriam porta in alto il nome della sua città.

Un riconoscimento che, come racconta lei stessa, è arrivato in modo del tutto inaspettato: “Inizialmente non credevo di aver vinto questo premio, non ho molta autostima“, confida. La notizia è giunta in una fase particolarmente delicata della sua vita, assumendo così un valore ancora più profondo capace di restituirle fiducia.

Quando la scuola diventa guida: il supporto che ha fatto la differenza

Determinante nel percorso della giovane è stato il sostegno della scuola. Miriam esprime una profonda gratitudine verso la sua insegnante di lettere, Elvira Scognamiglio, che ha saputo riconoscere e valorizzare il suo talento, incoraggiandola a partecipare al concorso. Il corpo docente e l’intera comunità scolastica dell’IIS Francesco Degni le sono stati accanto in questa esperienza, sostenendola e spronandola a credere nella scrittura come strumento di espressione e crescita personale.

“Chiamami per nome”: associazione che semina inclusione e crescita

L’associazione “Chiamami per nome”, ODV di Torre del Greco che accoglie persone adulte con disabilità e le sostiene nei loro percorsi di autonomia e crescita personale, rappresenta da anni un punto di riferimento prezioso per la comunità e per i giovani del territorio.

Grazie alla dedizione del fondatore Aldo Rivieccio e del presidente Giovanni Rivieccio, da sempre impegnati nella promozione di inclusione, dignità e partecipazione attiva, Miriam ha avuto l’occasione di confrontarsi con un modo nuovo di guardare gli altri e il mondo.

Da questo incontro è nata in lei una riflessione profonda sul valore dell’inclusione e rispetto, una consapevolezza che si è intrecciata alla sua scrittura, arricchendola di sensibilità e autenticità. È anche da qui che prende forma il percorso che l’ha condotta, con emozione e determinazione, alla sua meritata vittoria.

“Il filo d’Arianna“: un concorso che valorizza pensiero critico e autonomia dei giovani

Il premio “Il Filo d’Arianna” si colloca all’interno di un più ampio scenario culturale che oggi, più che mai, sente il bisogno di voci autentiche. La scrittura è uno strumento prezioso: luogo in cui costruire identità forti, autonome e capaci di pensiero critico.