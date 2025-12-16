Feste di Natale, da Nefertiti i migliori trattamenti per un viso più luminoso ed un’idea regalo imperdibile

A Torre del Greco c’è un centro che offre i migliori trattamenti viso e corpo e può aiutare anche chi si è troppo trascurato durante l’autunno a vivere le feste natalizie con una pelle al top: si tratta di Nefertiti Estetica.

La pelle non va in vacanza: perché curare il viso prima e dopo le feste da Nefertiti Estetica

C’è una parte del nostro corpo che più di tutte racconta il tempo che passa, le stagioni, gli eccessi e anche le attenzioni che ci riserviamo: il viso.

È la zona più esposta, la prima a risentire del sole estivo, del freddo invernale, dello stress e delle abitudini quotidiane.

Ed è proprio da qui che parte il percorso di bellezza e benessere proposto da Nefertiti Estetica, storico centro di Torre del Greco guidato da Lucia D’Urzo, da oltre quarant’anni professionista per la cura della pelle e del corpo.

Un viso luminoso in vista del Natale

“Noi abbiamo un organo importantissimo, il più esteso che è la pelle, e lo dobbiamo curare. Quando finisce l’estate bisogna iniziare subito, così ci si ritrova a Natale con una pelle bella e rigenerata”, spiega Lucia.

Un concetto semplice, ma spesso sottovalutato: la prevenzione e la costanza fanno la differenza, soprattutto quando si parla di trattamenti viso.

Ma con azioni mirate ed interventi studiati su misura, in vista delle feste natalizie, delle cene importanti in famiglia, con amici ed al lavoro è ancora possibile recuperare la luminosità e la bellezza che il tuo viso merita.

Dicembre è il mese in cui ci si concede qualcosa in più – da un pranzo fuori ad una breve vacanza, dal veglione di Capodanno agli incontri con chi non si vede da tempo – quindi perché non fare un regalo anche al proprio viso e alla propria pelle e presentarsi al top?

Anyma e Tesla Med: le tecnologie al servizio della bellezza

Da Nefertiti Estetica la professionalità è affiancata dalla migliore tecnologia sul mercato: Anyma, già apprezzata anche per il corpo è l’apparecchio utilizzato anche in chiave viso per favorire ossigenazione, rigenerazione e tonificazione dei tessuti.

L’ultimo arrivato è Tesla Med: due brevetti mondiali all’opera per fare microlifting, blefaroplastica, tonificazione.

Poi ci sono i consueti trattamenti come scrub, massaggi rilassanti, purificazione profonda e dimagrimento: ideali sia prima del Natale che per ripartire a gennaio con il piede giusto.

Microneedling ed esosomi: la nuova frontiera della rigenerazione

Il cuore dei trattamenti viso di Nefertiti Estetica è il microneedling con esosomi, una tecnologia di ultima generazione pensata per stimolare collagene ed elastina. “È un trattamento rigenerativo: gli esosomi sono micro e nano vescicole che lavorano in profondità sulla qualità della pelle”, spiega Lucia.

Il risultato è una pelle più compatta, luminosa, uniforme, pronta ad affrontare l’inverno e – dettaglio non secondario – perfetta per le occasioni importanti: cene natalizie, eventi, viaggi, momenti in cui si vuole apparire al meglio senza ricorrere a soluzioni invasive.

Trattamenti su misura, per donne e uomini

A Nefertiti Estetica non esistono protocolli standard. Ogni viso viene analizzato e ogni percorso costruito su misura. “Ci sono tanti trattamenti e tanti prodotti, ma il trattamento giusto va scelto singolarmente su ogni persona”.

E l’attenzione non è rivolta solo alle donne. “La skin care quotidiana è importantissima, e questo vale anche per i maschietti. Non deve essere solo una cosa femminile: a lungo termine fa la differenza per la salute e la bellezza del viso”.

L’idea regalo: il buono che premia anche te

“Non c’è nulla di più bello che regalare la bellezza”, dice Lucia D’Urzo e per questo ha pensato ad una formula natalizia: chi acquista un buono regalo da almeno 50 euro riceverà un “cashback” di 30 euro da utilizzare tra gennaio e febbraio per sé stesso.

Il microneedling rigenera la pelle del viso e dona luminosità

Un “regalo a chi regala” da parte di Nefertiti Estetica ma anche un incentivo a ricominciare con il piede giusto nei mesi dei buoni propositi per rimettersi in carreggiata dopo gli eccessi di dicembre.

“Ora che siamo con i cappotti non ci pensiamo ma… la primavera e l’estate non sono mica così lontane!” scherza Lucia. “Quindi la costanza è sempre la chiave di ogni successo, e vogliamo essere lo sprone verso persone che riescono a vedersi e a sentirsi meglio”.

La bellezza non è un miracolo, ma il risultato di scelte consapevoli, professionalità e costanza. E il momento giusto per iniziare, come ricordano da Nefertiti Estetica, è sempre adesso.

Nefertiti Centro Estetico e Benessere, dove si trova e contatti

