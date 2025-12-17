Venerdì 12 dicembre, il Liceo Artistico dell’IIS Francesco Degni di Torre del Greco ha preso parte a “La Notte dei Licei Artistici della Campania”, una serata speciale che, in contemporanea in tutta la regione, ha visto le scuole artistiche aprirsi al territorio per valorizzare i giovani talenti e la creatività degli studenti.

La Notte dei Licei Artistici come esperienza di comunità e formazione

Un evento fortemente partecipato segno di incontro, creatività e condivisione. “Sono momenti di aggregazione fondamentali per la scuola – ha spiegato la dirigente scolastica, Benedetta Rostan – testimoniano il senso di appartenenza tra docenti e alunni e sono orgogliosa di coordinare questa comunità scolastica“.

La “Notte dei Licei Artistici” nasce all’interno di una rete che coinvolge tutti i Licei artistici della Campania, con l’obiettivo di valorizzare le attività artistiche, creative e laboratoriali che si svolgono quotidianamente nelle scuole. Per il Degni, l’iniziativa rappresenta anche un Open Day arricchito dal contributo degli altri indirizzi dell’Istituto: “È un’occasione per mostrare ciò che realizziamo ogni giorno – ha sottolineato la dirigente – e per raccontare l’identità della nostra scuola“.

Il Degni al centro del dialogo tra formazione e territorio

La serata si è aperta con i saluti istituzionali. A rappresentare l’amministrazione comunale di Torre del Greco erano presenti il Vicesindaco Michele Polese e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Mariateresa Sorrentino, che hanno sottolineato l’importante ruolo educativo e culturale svolto dall’Istituto sul territorio.

L’evento è stato organizzato come un percorso espositivo e laboratoriale, con il coinvolgimento attivo di docenti e studenti. All’ingresso, l’accoglienza è stata affidata a hostess e steward, mentre uno dei momenti più suggestivi è stata la sfilata di moda e gioielli, che ha attraversato la scala principale e il corridoio del piano terra.

Quando la didattica si apre alla città: laboratori e mostre in primo piano

Numerosi i laboratori aperti al pubblico: Architettura e 3D, laboratorio pittorico, incisione, plastica, stampa 3D e laboratorio moda, con manichini, cavalletti e attività di progettazione. Ampio spazio anche alle esposizioni curate dagli studenti del Liceo Artistico e alla visita del Museo d’Istituto.

La serata ha coinvolto anche gli altri indirizzi della scuola, Liceo delle Scienze Umane e Tecnico Turistico, che hanno presentato i lavori e attività realizzate dagli studenti.

Arte e cultura come fondamenta di una scuola viva

“Il Degni è Torre del Greco: passato, presente e futuro – ha affermato con convinzione la dirigente Rostan – uno scrigno dell’anima di questa città“.

Una visione che si traduce in un’idea profonda di scuola: “Il mio è un lavoro bellissimo, frutto di un impegno quotidiano. I risultati arrivano sempre, ma mai nell’immediatezza: si raccolgono a lungo termine, perché incidono sulla formazione, coscienza e ricordi felici di intere generazioni. Questa è la Scuola: terra di mezzo che resisterà sempre“

“La Notte dei Licei Artistici della Campania” al Degni è la conferma di una comunità scolastica viva, radicata nel territorio e capace di costruire futuro attraverso arte, cultura e formazione.