Buoni spesa a Torre del Greco, 240 euro di bonus per 400 famiglie: come fare domanda

Torre del Greco, arrivano i buoni spesa per le famiglie escluse dalle altre misure di sostegno: tutti i requisiti e come fare per ottenere il beneficio.

Torre del Greco, in arrivo buoni spesa per 400 famiglie

Un aiuto mirato, una risposta concreta a quelle fragilità che spesso restano ai margini dei grandi provvedimenti nazionali. Il Comune di Torre del Greco ha pubblicato un avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa destinati ai nuclei familiari e alle persone singole che vivono condizioni di vulnerabilità socio-economica. Una misura una tantum che potrà interessare fino a 400 beneficiari, frutto di un percorso politico e amministrativo condiviso.

Il provvedimento nasce dall’emendamento proposto in consiglio comunale da Michele Langella, accolto dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella e approvato all’unanimità, seguito dal lavoro congiunto dell’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino e dei consiglieri Michele Langella, Mirko Gallo e Pina Di Donna, insieme al settore politiche sociali diretto da Gaetano Camarda.

Chi può ottenere il buono

Possono accedere al beneficio i cittadini residenti a Torre del Greco da almeno due anni, con Isee ordinario 2025 non superiore a 10.140 euro, che non percepiscano l’Assegno di Inclusione, il Supporto Formazione e Lavoro né la carta “Dedicata a te”. Sono previste ulteriori limitazioni legate al patrimonio immobiliare e al possesso di veicoli. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 7 gennaio 2026, esclusivamente via pec all’indirizzo protocollo.torredelgreco@asmepec.it.

L’importo previsto è di 240 euro, che verranno accreditati direttamente sulla tessera sanitaria e utilizzabili entro 30 giorni presso esercizi convenzionati per l’acquisto di beni di prima necessità.

Gallo: “Lavoriamo sodo, ma servono misure nazionali di dignità”

Sul senso della misura interviene il consigliere Mirko Gallo: “Ho presentato una proposta per dedicare questo contributo a famiglie lasciate fuori da misure di sostegno, come quella dell’ADI che infelicemente il governo Meloni ha voluto sostituire al RDC”.

Gallo sottolinea anche il lavoro strutturale in corso: “Questa amministrazione, con l’inserimento di nuovi assistenti sociali, sta lavorando sodo per andare incontro ai bisogni sociali della città”, evidenziando come il provvedimento sia stato costruito analizzando dati Istat e buone pratiche dei comuni limitrofi. E conclude con una riflessione più ampia: “Questo contributo è pensato soprattutto per coloro che per poche decine di euro sono rimasti fuori da misure di sostegno economico. Non sarebbe necessario se si attivassero politiche nazionali serie di inserimento lavorativo, di restituzione di dignità come il reddito universale o di base, che gioverebbe all’intera comunità che possa puntare a valori nobili come famiglia, rispetto e salute, piuttosto che ad un’identità economica”.

Langella: “Ho votato il bilancio perché il sindaco ha mantenuto la promessa. Ora, se volete, cacciatemi”

Rivendica con forza il percorso politico anche Michele Langella: “Il motivo per cui ho votato il Bilancio è l’azione politica a sostegno dei miei concittadini. Il sindaco ha accolto il mio emendamento e ha mantenuto la parola: buoni spesa fatti”. E guarda avanti: “Per il prossimo anno abbiamo assunto un impegno pubblico per aumentare fondi e beneficiari, e farli per Natale”.

Una stoccata ai suoi “colleghi di barricata” di centrodestra che hanno mal digerito il voto positivo del consigliere di minoranza al bilancio dell’amministrazione Mennella: “Si , ho votato orgogliosamente il Bilancio, per i miei concittadini, e se tornassi indietro lo rifarei altre 100 volte. Ora, se volete, cacciatemi pure dal partito”.

Una misura che, pur nei limiti delle risorse disponibili, prova a colmare un vuoto, intercettando quelle famiglie che troppo spesso restano invisibili nelle pieghe delle politiche sociali.