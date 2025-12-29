Serena Autieri incanta Torre del Greco: domani si balla in piazza Santa Croce con Nostalgia ’90

Successo per il concerto di Serena Autieri in piazza Santa Croce a Torre del Greco: l’artista partenopea in città per gli eventi natalizi.

Natale a Torre del Greco, Serena Autieri in concerto

È stata una serata intensa, partecipata, profondamente sentita quella andata in scena domenica 28 dicembre in piazza Santa Croce, dove Serena Autieri ha portato a Torre del Greco un concerto che resterà a lungo nella memoria della città.

Un successo pieno, misurabile non solo nei numeri – con una piazza gremita in ogni ordine di posto – ma soprattutto nell’atmosfera di ascolto, emozione e condivisione che ha accompagnato ogni momento dello spettacolo.

La voce dell’artista napoletana, elegante e potente al tempo stesso, ha saputo abbracciare generazioni diverse, unendo tradizione e contemporaneità, canzone italiana e anima partenopea. Un concerto raffinato, mai distante, capace di trasformare la piazza in un teatro a cielo aperto, dove ogni nota diventava racconto e ogni silenzio ascolto collettivo.

Piazza Santa Croce gremita per il concerto di Natale

Torre del Greco ha risposto con calore, applausi lunghi e sinceri, confermando quanto la musica, quando è di qualità, sappia ancora creare comunità.

Il live di Serena Autieri ha rappresentato uno dei momenti più alti del cartellone natalizio promosso dall’Amministrazione Comunale nell’ambito di “Natale in piazza”, una rassegna che sta restituendo centralità agli spazi urbani come luoghi di incontro e cultura.

Un percorso musicale iniziato sabato 27 dicembre con il coinvolgente Christmas Show dei “That’s Napoli”, che ha portato in piazza Santa Croce l’energia del canto corale e il battito profondo della tradizione musicale napoletana, conquistando il pubblico con entusiasmo e partecipazione.

Il 30 dicembre si balla con Nostalgia ’90

E la festa non è ancora finita. Martedì 30 dicembre alle ore 20, sempre in piazza Santa Croce, toccherà a Nostalgia ’90, lo show che promette di trasformare il centro cittadino in una grande pista a cielo aperto, tra hit intramontabili, ricordi condivisi e pura energia.

Un viaggio musicale capace di parlare a chi quegli anni li ha vissuti e a chi li ha scoperti dopo, attraverso playlist e revival. Torre del Greco continua così a raccontare il suo Natale fatto di musica, identità e partecipazione. E, concerto dopo concerto, la piazza torna ad essere casa.