Da conchiglia ad opera d’arte: a Torre del Greco la Mostra dinamica della lavorazione del cammeo

Non solo una mostra ma un viaggio nella lavorazione del cammeo: aperta fino a domani 30 dicembre 2025 l’esposizione nella chiesa di San Filippo Neri in via Salvatore Noto a Torre del Greco.

Torre del Greco, la Mostra dinamica della lavorazione del cammeo

C’è un sapere antico che, quando viene mostrato dal vivo, torna a parlare con una forza sorprendente. Sta accadendo in questi giorni a Torre del Greco, dove la Mostra dinamica della lavorazione del cammeo, promossa dall’Associazione Cameo Art Torre del Greco, sta richiamando curiosi, appassionati e cittadini desiderosi di riscoprire una delle arti più identitarie e radicate del territorio.

Allestita nella chiesa di San Filippo Neri, in via Salvatore Noto, la mostra è in programma dal 27 al 30 dicembre, con ingresso libero e apertura dalle 17:00 alle 20:00. Le prime serate hanno già fatto registrare una partecipazione significativa, segno di un interesse vivo e trasversale per un’arte che affonda le radici nella storia torrese ma continua a parlare al presente.

La particolarità dell’iniziativa sta proprio nel suo carattere “dinamico”: non una semplice esposizione statica di opere finite, ma un vero e proprio racconto dal vivo del processo creativo. Gli incisori mostrano le fasi della lavorazione del cammeo, dal guscio grezzo alla forma che lentamente emerge, permettendo ai visitatori di osservare gesti, tecniche e tempi di un mestiere che richiede pazienza, precisione e profonda conoscenza della materia.

Gli organizzatori: Cameo Art Torre del Greco

Cameo Art Torre del Greco è un’associazione culturale di categoria degli incisori del cammeo torresi, nata con l’obiettivo di tutelare, valorizzare e tramandare una tradizione che ha reso la città celebre nel mondo. Una missione che passa anche attraverso iniziative come questa, capaci di avvicinare il pubblico – soprattutto i più giovani – a un patrimonio artigianale che rischia, senza attenzione e continuità, di essere dimenticato.

L’associazione ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le persone che, nelle prime giornate, hanno visitato la mostra, sottolineando il valore umano e culturale di una partecipazione che va oltre i numeri. Ogni sguardo attento, ogni domanda, ogni momento di confronto diventa parte di un dialogo necessario tra passato e futuro.

Questa sera e domani, ultima giornata, dalle 17:00 alle 20:00, la chiesa di San Filippo Neri tornerà ad accogliere chi vorrà assistere dal vivo alla nascita di un cammeo, comprendendone il valore non solo estetico ma anche identitario. Un invito aperto alla città e a chiunque voglia riscoprire Torre del Greco attraverso una delle sue espressioni più autentiche.