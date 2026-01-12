Il 4 gennaio a Torre del Greco si è svolta, presso la chiesa di Portosalvo, l’iniziativa solidale “Regala un sorriso”, promossa dall’associazione Ishtar.

L’evento, dedicato alla raccolta e alla distribuzione di beni di prima necessità come abbigliamento e giocattoli, ha rappresentato un importante momento di condivisione e sostegno per le persone in difficoltà del territorio ed ha rappresentato il primo passo per un 2026 in cui Ishtar spera di moltiplicare le occasioni a supporto dei più bisognosi.

A spiegare il valore e gli obiettivi del progetto è la prof.ssa Di Donna, presidente dell’associazione.

Progetto solidale per contrastare povertà e fragilità

L’iniziativa “Regala un sorriso” nasce dall’esigenza di offrire un sostegno concreto a chi vive in condizioni di povertà o marginalità sociale.

Come sottolineato dalla presidente Di Donna, la raccolta di beni materiali rappresenta un aiuto fondamentale: “Le persone in difficoltà non soffrono solo per la mancanza di risorse, ma anche per il peso psicologico che questa condizione comporta“. Regalare un sorriso, dunque, significa donare non soltanto oggetti utili, ma anche attenzione e ascolto.

Ishtar: un impegno costante per l’inclusione sociale

Da anni l’associazione Ishtar porta avanti con dedizione e costanza progetti di inclusione sociale, grazie a impegno e sensibilità della presidente Felicia Di Donna. La professoressa è affiancata da un team e consiglio direttivo instancabile, che operano con passione e responsabilità.

La vicinanza autentica alla comunità, costruita nel tempo attraverso l’ascolto e presenza concreta sul territorio, ha reso possibile la realizzazione di un’iniziativa capace di rispondere in modo reale e mirato ai bisogni delle persone.

Ogni scelta organizzativa nasce dalla volontà di non lasciare indietro nessuno. Ridare nuova vita a beni non più utilizzati diventa così molto più di un atto solidale: segno di responsabilità sociale, ma soprattutto gesto di attenzione profonda verso l’altro.

La cultura del dono come strumento di coesione sociale

“Regala un sorriso” rappresenta la cultura del dono, capace di unire le persone: “In un mondo sempre più connesso, ma allo stesso tempo segnato da solitudine, creare occasioni di incontro e condivisione diventa fondamentale per rafforzare il senso di appartenenza“, sottolinea la presidente.

La solidarietà, infatti, non è solo aiuto materiale, ma un ponte che avvicina, ricordando che nessuno è davvero solo quando esiste una rete pronta ad ascoltare, accogliere e sostenere.

L’associazione Isthar guarda al futuro: basi solide per nuovi percorsi e iniziative sociali

Un sentito ringraziamento è stato rivolto dalla presidente Felicia Di Donna a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, offrendo tempo, donazioni e disponibilità. Ogni gesto, anche il più semplice, ha assunto un valore che va oltre l’aiuto immediato, trasformandosi in un segno concreto di vicinanza e responsabilità collettiva.

Lo sguardo dell’associazione Ishtar è ora proiettato verso il futuro: “Regala un sorriso non è un punto di arrivo, ma di partenza”- ha sottolineato Di Donna- “Il territorio risponde, ci sono le basi per costruire nuove reti di supporto e dare vita a ulteriori progetti sociali.”

“Regala un sorriso” si conferma come l’inizio di un cammino condiviso, capace di generare speranza e nuove opportunità per il territorio.