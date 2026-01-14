Con l’inizio della stagione tennistica 2026, hanno da poco preso il via l’Australian Open con le qualificazioni nelle quali nel tabellone femminile possiamo trovare anche una tennista di Torre Del Greco: Nuria Brancaccio.

La classe 2000 è nata a Torre Del Greco in una famiglia in cui si mangiava pane e tennis visto che anche il fratello maggiore, Raul classe ’97, è un tennista professionista con partecipazioni in tutte le qualificazioni dei tornei dello Slam, addirittura giungendo al turno decisivo allo Us Open.

Brancaccio agli Australian Open

Per Nuria, questo era il secondo anno di partecipazione consecutiva alle qualificazioni dell’Australian Open, tuttavia, così come lo scorso anno, il suo cammino si è interrotto al primo turno dove è uscita sconfitta dal match contro Mary Stoiana dopo una lunga lotta conclusasi 7-5 nel set decisivo a favore dell’americana.

Nuria attualmente occupa la posizione 163 nel ranking mondiale, mentre nel Settembre dello scorso anno si è spinta fino alla 150esima posizione. Insomma, non c’è dubbio sul fatto che stia vivendo il periodo finora più prospero della sua carriera.

La sua superficie preferita è senza ombra di dubbio la terra rossa, superficie sulla quale ha vinto ben 7 tornei e dove ha disputato le sue prime finali, purtroppo entrambe perse, a livello WTA, il circuito maggiore del tennis femminile, l’ultima proprio nel Settembre dello scorso anno.

Nuria vanta anche partecipazioni, tramite Wild Card, al principale torneo italiano di Tennis, gli Internazionali d’Italia che si tengono a Roma nel mese di Maggio; nel 2026 l’obiettivo è proprio quello di sfatare il tabù vittoria a Roma.

Gli obiettivi per il futuro

Per il 2026, Nuria spera ancora di poter ritoccare la sua posizione in classifica sperando di sfruttare l’arrivo della stagione su terra rossa, a partire dalla Primavera, per guadagnare punti che la possano portare fra le prime 150 giocatrici del mondo in pianta stabile con, magari, l’obiettivo di vincere il primo torneo WTA della sua carriera.

Va ricordato che, dopo l’Australian Open dello scorso anno, Brancaccio subì un infortunio che la costrinse a rimanere ai box fino a fine Marzo, quindi la tennista di Torre Del Greco non ha punti da scartare praticamente fino all’inizio della stagione su terra rossa e questo, anche a livello mentale, significa tanto poiché permette ai tennisti di scendere in campo alleggeriti e senza eccessive pressioni di classifica.

Tuttavia, non è da dimenticare come l’età sia assolutamente dalla sua essendo una classe 2000 con una lunga carriera ancora davanti cercando di portare in alto il nome di Torre Del Greco in tutta Italia ma soprattutto nel mondo.