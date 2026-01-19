LUTTO/ Torre del Greco in lacrime per Antonio Pacilio, ex presidente della Pro Loco

La città di Torre del Greco si è stretta ieri per l’ultimo saluto ad Antonio Pacilio: il funerale si è tenuto nella Basilica di Santa Croce alle ore 12 di ieri, domenica 18 gennaio.

È morto Antonio Pacilio

Ha salutato tutti coloro che l’hanno voluto bene proprio di domenica mattina, proprio lì, nella piazza centrale della città che ha amato e da cui ha ricevuto tanto amore: Torre del Greco.

Tantissimi si sono ritrovati, infatti, in piazza Santa Croce per l’estremo saluto ad Antonio Pacilio, ex presidente della Pro Loco cittadina.

Proprio con la Pro Loco, Pacilio si è fatto promotore di numerose iniziative di valorizzazione culturale delle tradizioni e della storia di Torre del Greco.

Instancabile appassionato del proprio territorio, ha saputo seminare il suo amore e la sua passione nei tanti che – oggi – portano avanti l’attività promozionale dell’associazione.

Una figura che la memoria cittadina certamente annovererà tra quelle che maggiormente si sono spese per portare Torre del Greco nel novero di quelle perle campane per la sua storia e la sua cultura, dove Pacilio ha sempre ritenuto giusto che essa fosse collocata.