Torre del Greco celebra Mons. Michele Sasso: fede, memoria e arte nella Basilica di Santa Croce

Domenica 25 gennaio, la città di Torre del Greco si è riunita nella Basilica di Santa Croce per commemorare il 35° anniversario della dipartita di Monsignor Michele Sasso, sacerdote che ha lasciato un segno profondo nella vita religiosa e sociale del territorio.

Alle ore 18:30 si è svolta la Celebrazione Eucaristica, presieduta dal parroco Don Giosuè Lombardo, momento di intensa preghiera e raccoglimento. Infine “VibrARTE” ha presentato “Quadri di santità”, spettacolo artistico e spirituale ispirato alle opere di San Vincenzo Romano, con testi tratti da “Il Vangelo della Carità” di Mons. Michele Sasso, sotto la direzione artistica della prof.ssa Florinda Sorrentino.

Una memoria viva nella fede della città

Monsignor Sasso resta una figura centrale per Torre del Greco, capace di parlare ancora oggi al cuore dei fedeli: “Ricordarlo – sottolinea la prof.ssa Sorrentino – significa riportare al centro il valore della carità con gesti concreti e la forza della parola“.

Proprio in questa prospettiva spirituale si è svolta la Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco Don Giosuè Lombardo. La Santa Messa ha rappresentato un intenso momento di preghiera comunitaria, la Chiesa locale ha affidato alla misericordia di Dio la memoria del sacerdote.

A completare il cammino di ricordo, la donazione ai fedeli del volume “Pensieri e Poesie”, opera del sacerdote, che restituisce il volto più intimo e spirituale di Monsignor Sasso, offrendo alla comunità un ulteriore strumento di meditazione e raccoglimento.

“Quadri di Santità”: percorso artistico ispirato a “Il Vangelo della Carità”

Alle ore 19:30, la Basilica ha ospitato lo spettacolo “Quadri di Santità”, presentato da “VibrARTE“, ispirato ai testi di Mons. Sasso tratti da “Il Vangelo della Carità”, a cura della prof.ssa Elvira Scognamiglio. “Questa volta – spiega la direttrice artistica – abbiamo voluto valorizzare ancora di più la figura di Michele Sasso, mettendo in dialogo le sue poesie con diversi linguaggi artistici“.

Arte, inclusione e spiritualità

L’evento ha rappresentato un autentico intreccio di musica, arte e inclusione, grazie alla partecipazione del “Red Coral Gospel” e del “Coro Mani Bianche” di “VibrARTE”, formato anche da bambini molto piccoli che si esprimono attraverso canto, LIS e strumenti Orff, dando vita a una comunicazione profonda e universale.

Il laboratorio artistico guidato dalla pittrice Raffaella Vitiello ha condotto alla realizzazione di un libro sfogliabile in tessuto, esito di un intenso percorso creativo condiviso dai bambini.

Il progetto conserva una forte dimensione sociale grazie alla collaborazione con l’associazione “Chiamami per Nome”, ODV impegnata nell’accompagnamento di persone adulte con disabilità, fondata da Aldo Rivieccio e presieduta da Giovanni Rivieccio. Tra i protagonisti anche Angela Camilleri, che ha curato la preparazione vocale, la ballerina Marika Falanga e l’artista Donato Frulio, che ha contribuito con un’opera dedicata al sacerdote. Musica, canto, movimento e arti visive uniti in un’unica esperienza espressiva e comunitaria.

Un canto di pace che attraversa parole, musica e segni

Particolare spazio è stato riservato alla Madonna e alla figura di San Francesco, simbolo di pace, fraternità e rispetto del creato. La serata si è conclusa con l’esecuzione di “Fratello sole e sorella luna”, a cura della Corale parrocchiale di Sant’Antonio di Padova, tradotta anche nella lingua dei segni. “San Francesco – conclude la prof.ssa Sorrentino – rappresenta un messaggio universale di pace che dialoga profondamente con il pensiero e le poesie di Monsignor Sasso“.

Il messaggio di Mons. Michele Sasso

La commemorazione di Monsignor Michele Sasso è una testimonianza viva di fede e impegno che continua a parlare alla città. Attraverso la preghiera, l’arte e l’inclusione, la comunità ha riscoperto il valore di una fede concreta, capace di farsi parola, gesto e carità.

Mons. Sasso resta così una figura di riferimento per Torre del Greco, testimone di una santità quotidiana che invita ancora oggi a vivere il Vangelo nella responsabilità, accoglienza e nell’amore verso gli altri.