Rifiuti, oltre 300 verbali in soli 18 giorni a Torre del Greco. Il sindaco: “Azione repressiva”

Sono 322 i verbali di trasgressione elevati per deposito illecito dei rifiuti a Torre del Greco: è il dato comunicato dall’amministrazione comunale e che fa riferimento ad un arco temporale di soli 18 giorni.

Rifiuti, oltre 300 verbali in 18 giorni a Torre del Greco

I provvedimenti sono scaturiti dall’attività di controllo contro gli sversamenti illegali, chiesta dal Comune di Torre, guidata dal sindaco Luigi Mennella, e portata avanti dagli agenti di polizia municipale per provare a reprimere il fenomeno del conferimento illegale della spazzatura, in dispregio a quanto stabilito dalla specifica ordinanza firmata dal primo cittadino nel 2023.

Il periodo di riferimento va dal 9 al 27 gennaio scorso ma soltanto tra il 19 e il 27 del mese sono stati elevati ben 160 verbali. Dall’inizio dell’attività promossa dalla polizia municipale guidata dal dirigente Gennaro Russo, le verifiche sul corretto conferimento sono state affidate a due pattuglie di agenti in borghese per ognuno dei due turni individuati, con interventi finalizzati sia alla verifica della corretta differenziazione degli scarti, sia al rispetto del deposito delle frazioni giornaliere previste. Sanzionato, tra l’altro, anche il conferimento degli scarti in sacchi neri. I controlli vengono poi rafforzati ogni sabato, giorno durante il quale non è previsto il conferimento di alcun tipo di rifiuto.

“Si tratta di una fase successiva a quella adottata per informare la cittadinanza sul corretto conferimento. Purtroppo, abbiamo notato come le trasgressioni in materia di deposito dei rifiuti siano proseguite, imponendo un’azione repressiva necessaria a provare a rendere il servizio funzionale alle necessità” – ha commentato il sindaco Mennella.

Dai dati relativi ai verbali elevati ai cittadini scoperti a conferire in difformità con quanto stabilito dall’apposita ordinanza, viene evidenziato come il malcostume dei depositi illeciti siano diffusi un po’ su tutto il territorio: risultano infatti quasi novanta verbali eseguiti sull’intera via Circumvallazione, una ventina lungo la Litoranea e una quarantina sulla Nazionale.

“Dispiace sempre dover ricorrere alle sanzioni per provare a fare rispettare le regole ma non è possibile continuare a tollerare la scarsa disciplina di una parte della popolazione. È giusto essere critici col servizio quando le cose non vanno bene ma è altrettanto necessario chiedere ai cittadini di collaborare affinché non siano ignorate le regole” – ha concluso il primo cittadino.