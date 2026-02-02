Vesuvio Live

Camion blocca la circolazione in zona Vesuviana, traffico in tilt per oltre un’ora

Feb 02, 2026 - Michele Massa

Mattinata di forti disagi alla circolazione a Torre del Greco, dove un camion è rimasto in panne a causa di un guasto meccanico nella zona Vesuviana, nei pressi dell’African Bar. Il mezzo pesante, fermo sulla carreggiata, ha di fatto bloccato uno dei principali assi di collegamento del centro cittadino.

L’episodio e la situazione traffico nel centro di Torre del Greco

La situazione ha rapidamente provocato il congestionamento del traffico, con lunghe code e rallentamenti su più fronti. A peggiorare il quadro, la chiusura di via Guglielmo Marconi nel senso di marcia verso salire, disposta dalla polizia municipale per garantire la sicurezza e tentare di gestire il flusso dei veicoli.

Le principali strade della zona sono rimaste bloccate, causando notevoli disagi ad automobilisti, residenti e commercianti. Molti conducenti sono rimasti intrappolati nel traffico per diversi minuti, mentre gli agenti hanno lavorato per deviare la circolazione sulle vie alternative.

Il camion ha paralizzato completamente la viabilità per oltre un’ora, fino a quando è stato finalmente rimosso e spostato, consentendo il graduale ritorno alla normalità. Restano le polemiche per l’ennesimo episodio che mette in evidenza la fragilità della rete viaria cittadina nei punti più trafficati.

