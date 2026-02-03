L’ex Turris Pandolfi entra nella storia del calciomercato: cosa è successo nel suo passaggio all’Avellino

La sessione di calciomercato appena conclusa ha regalato, come spesso accade, trattative concluse sul filo dei secondi. Tra queste spicca l’operazione portata a termine dall’Avellino, capace di chiudere un colpo in entrata praticamente allo scadere.

L’episodio con protagonista Luca Pandolfi

Il club irpino ha infatti depositato il contratto di Luca Pandolfi, ex Turris, dopo le 20:00, precisamente alle 20:00 e 50 secondi, quando mancavano appena dieci secondi all’ultimo momento utile. I depositi, infatti, non erano più consentiti a partire dalle 21:01, rendendo l’operazione un vero e proprio sprint finale.

L’Avellino è riuscito così a definire l’arrivo del giocatore dal Catanzaro a pochi istanti dal gong, evitando per un soffio la chiusura del mercato senza il rinforzo offensivo richiesto.

Pandolfi ha vissuto questi minuti concitati da casa, in attesa del via libera definitivo, e solo al termine della procedura ha potuto sorridere per l’esito positivo della trattativa. Nella giornata di oggi, 3 febbraio, il calciatore è atteso ad Avellino per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in biancoverde.