Ospedale Maresca, controlli dei NAS: chiusa la mensa, distrutti un quintale di alimenti

Verifiche dei NAS all’ospedale Maresca di Torre del Greco hanno portato alla chiusura dei locali della mensa.

NAS in azione, chiusa la mensa dell’ospedale Maresca

I Carabinieri del NAS hanno disposto nei giorni scorsi la chiusura immediata dei locali della mensa dell’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove venivano organizzati, stoccati e distribuiti i pasti destinati ai pazienti e al personale sanitario.

I fatti, riportati dalla testata Cronache della Campania, sarebbero avvenuti il 1° febbraio: il provvedimento sarebbe scattato al termine di un controllo che avrebbe fatto emergere gravi carenze sotto il profilo igienico-sanitario, incompatibili con la prosecuzione del servizio.

Le irregolarità contestate

Nel corso dell’ispezione, i militari avrebbero accertato numerose difformità rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare. In particolare, gli alimenti sarebbero stati conservati in maniera impropria all’interno di un locale deposito non autorizzato, privo dei requisiti necessari per la manipolazione e la preparazione dei cibi. Una gestione che, secondo quanto emerso, non avrebbe garantito il rispetto degli standard minimi richiesti in un contesto sanitario.

Durante il controllo è stato inoltre disposto il sequestro e la successiva distruzione di quasi un quintale di prodotti alimentari, risultati scaduti o in cattivo stato di conservazione. Alimenti che, stando agli accertamenti effettuati, sarebbero stati destinati alla preparazione dei pasti per i degenti dell’ospedale.

I locali resteranno chiusi fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le responsabilità nella gestione del servizio mensa.