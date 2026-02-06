DIMISSIONI/ Rimpasto a Palazzo Baronale, gli assessori Ramondo e Leone lasciano la giunta Mennella

Arrivano le dimissioni degli assessori Antonio Ramondo e Francesco Leone: cambiano gli assetti nella Giunta Comunale di Torre del Greco, attesa per conoscere chi li sostituirà.

Torre del Greco, le dimissioni degli assessori Ramondo e Leone

A poco più di due anni e mezzo dall’inizio dell’esperienza amministrativa, c’è aria di rimpasto nella giunta guidata da Luigi Mennella.

Un giro di boa cronologico che è evidentemente servito anche per tirare le somme dell’operato dei diversi settori e per analizzare i nuovi equilibri politici all’interno di Palazzo Baronale.

A lasciare volontariamente la squadra di governo cittadino è stato, per primo, l’assessore Francesco Leone il 4 febbraio.

Si dimette l’assessore Leone: “Cambiati gli equilibri, non trovo serenità”

L’architetto con deleghe all’urbanistica, al porto e al litorale, oltre che al demanio marittimo, ai servizi tecnologici, al partenariato pubblico-privato e al project financing ha messo nero su bianco le motivazioni della sua decisione, “maturata dalla constatazione di un potenziale diverso equilibrio dello scenario partitico di cui è composta la maggioranza del Consiglio Comunale, in cui non riesco a ritrovare la medesima serenità, fiducia ed empatia che, invece, ha caratterizzato la composizione della Giunta Comunale sino ad oggi”, precisa l’ex assessore.

“Spero di aver dato un significativo contributo all’azione amministrativa”, aggiunge, allegando alla propria lettera di dimissioni un corposo resoconto dei suoi due anni e mezzo di lavoro.

Anche Ramondo fa un passo indietro

Non sono al momento corroborate da dettagli ulteriori, invece, le dimissioni dell’assessore all’ambiente Antonio Ramondo.

Il dottore con un ampio curriculum sia tecnico che politico era stato chiamato a gestire la delicata tematica dei rifiuti in città, promettendo un’attesa “rivoluzione” che, nei fatti, per svariate ragioni tarda ad ingranare la marcia.

Il M5S chiede il rispetto dei patti

A breve è attesa la nomina dei sostituti mentre non sono escluse ulteriori uscite di scena. Nell’ambito delle nuove nomine inciderà, probabilmente, l’accordo pre-elettorale tra il primo cittadino ed il M5S che reclama il rispetto di quanto firmato da Mennella.

Tra i punti, oltre ad una serie di obiettivi programmatici, anche l’impegno a non includere in squadra nessuno degli assessori e consiglieri che hanno sostenuto le amministrazioni cittadine negli ultimi nove anni. Un punto che potrebbe sbattere la porta in faccia a diversi nomi eccellenti.