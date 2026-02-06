L’Istituto “Francesco Degni” amplia l’offerta formativa: nasce il nuovo indirizzo socio-sanitario

L’Istituto “Francesco Degni” di Torre del Greco arricchisce la propria offerta formativa con l’introduzione, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, del nuovo indirizzo “Servizi sanitari e per l’assistenza sociale”.

La risposta della scuola ai bisogni della società

Una scelta che nasce dall’esigenza di rispondere ai profondi cambiamenti della società: “Viviamo una fase storica in cui cresce la domanda di servizi alla persona e di figure capaci di prendersi cura delle fragilità“, spiega la dirigente scolastica Benedetta Rostan. “La scuola ha il dovere di formare competenze, ma soprattutto persone. Empatia, ascolto, responsabilità, capacità comunicative, lavoro di squadra e rispetto delle differenze sono elementi centrali del percorso“.

Un percorso graduale e orientato alla pratica

Il corso di studi partirà da settembre 2026 con una struttura progressiva, accompagnando gli studenti dalla formazione di base del biennio alle competenze professionalizzanti del triennio.

Ampio spazio sarà riservato alla didattica laboratoriale: simulazioni, attività operative, lavori di gruppo e casi di studio permetteranno agli studenti di collegare la teoria alla realtà dei servizi socio-sanitari: “Vogliamo che gli studenti comprendano fin da subito il valore del loro futuro ruolo“, sottolinea la dirigente.

PCTO qualificanti e legame con il territorio

Elemento chiave del percorso saranno i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), realizzati presso strutture socio-assistenziali, enti del terzo settore, cooperative sociali e servizi dedicati all’infanzia, disabilità e anziani.

Un’occasione concreta per entrare in contatto con il mondo del lavoro e con le realtà che operano quotidianamente sul territorio.

Sbocchi professionali e opportunità di studio

Al termine del percorso, il diploma apre a numerosi sbocchi: servizi sociali e socio-sanitari, comunità, cooperative e servizi alla persona, oltre alla possibilità di partecipare a concorsi pubblici compatibili.

Il percorso rappresenta inoltre una solida base per proseguire gli studi negli ITS socio-sanitari o all’università, con corsi come Scienze dell’Educazione, Servizio Sociale, Psicologia, Infermieristica e Professioni Sanitarie.

Un’opportunità per l’insegnamento

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l’accesso alla classe di concorso B-23, che consente, con il Diploma di istruzione professionale – settore Servizi, indirizzo Servizi Socio-Sanitari – di diventare Insegnante Tecnico Pratico (ITP) nei laboratori degli istituti professionali: “È un titolo che offre ulteriori possibilità occupazionali e valorizza le competenze maturate nel percorso” osserva la dirigente.

Iscrizioni aperte

Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria dell’istituto in via Calastro 35, dove famiglie e studenti possono ricevere informazioni e supporto. Un nuovo indirizzo che guarda al futuro: “Non formiamo solo operatori, ma cittadini consapevoli e professionisti etici – conclude la dirigente scolastica Rostan –

le competenze relazionali sono fondamentali quanto quelle tecniche, soprattutto in ambito socio-sanitario“.