Ecco i tre nuovi assessori dell’amministrazione Mennella: nominati Crispino, Palomba e Guarino

La giunta comunale di Torre del Greco si rinnova con l’ingresso di tre nuovi assessori: si tratta di Antonio Crispino, Virginia Palomba e Ferdinando Guarino.

Nuovi assessori a Torre del Greco

Nel pomeriggio di venerdì 6 febbraio, il sindaco Luigi Mennella ha firmato le nomine di Virginia Palomba, Antonio Crispino e Ferdinando Guarino, che entrano a far parte dell’esecutivo cittadino al posto di Francesco Leone, Salvatore Piro e Antonio Ramondo.

Un passaggio che segna una nuova fase dell’azione amministrativa, accompagnato dal ringraziamento del primo cittadino ai componenti uscenti della giunta.

“Il primo pensiero va ai tre assessori uscenti, professionisti che hanno ben operato e ai quali va il mio ringraziamento e quello di tutta l’amministrazione comunale per l’impegno profuso e i risultati conseguiti”, ha sottolineato Mennella, rivolgendo poi un augurio di buon lavoro ai nuovi ingressi. “Chiediamo non solo lo stesso impegno dei loro predecessori ma, se possibile, qualcosa in più, in un momento fondamentale della vita amministrativa della città”.

Chi sono i nuovi membri della giunta

Virginia Palomba, avvocato classe 1977, assume un pacchetto di deleghe strategiche che comprende lavori pubblici, patrimonio immobiliare, edilizia scolastica, impianti sportivi, viabilità e corso pubblico. “Sono onorata dell’incarico affidatomi”, ha dichiarato, ringraziando il Partito Democratico e il sindaco per la fiducia. La neoassessora ha inoltre ricordato l’eredità raccolta da Antonio Ramondo, chiamato a operare in una fase particolarmente complessa per settori delicati come quello dell’igiene urbana.

Torna invece in giunta Ferdinando Guarino, classe 1965, attivo nel campo assicurativo e unico tra i nuovi assessori ad avere già ricoperto incarichi politici in passato. A lui sono state affidate le deleghe a polizia locale, avvocatura, formazione e servizi demografici. “Sono onorato e felice di fare parte della giunta di Torre del Greco”, ha affermato, ringraziando il sindaco e il consigliere Salvatore Gargiulo per la fiducia accordata.

Il più giovane dell’esecutivo è Antonio Crispino, nato nel 1984, da sempre impegnato nel mondo della cultura e del sindacalismo. Le sue deleghe riguardano politiche del mare, Suap, attività produttive, servizi cimiteriali e parcheggi. “Sono galvanizzato e entusiasta di questa nuova esperienza”, ha dichiarato, ringraziando il sindaco e il Movimento Popolare Torrese.

Redistribuite le deleghe, la “palla” dei rifiuti passa al vicesindaco

Contestualmente alla ridefinizione degli assetti, è stato aggiornato anche il quadro delle deleghe del vicesindaco Michele Polese, che si occuperà, tra l’altro, di urbanistica, demanio, porto e litorale, ambiente, ciclo integrato dei rifiuti e delle acque, oltre alle opere pubbliche finanziate dal Pnrr.

A margine delle nomine, il sindaco Mennella ha infine chiarito che la fase di definizione dei nuovi assetti ha coinvolto più componenti politiche, ribadendo la piena fiducia nel ruolo del presidente del consiglio comunale e nel lavoro svolto dall’assise cittadina.