Sequestro in Litoranea, Casa Rossa precisa: “Chiusa una sala ed il Beach Bar, hotel e ristorante aperti”

È l’hotel ristorante “Casa Rossa” di via Mortelle la struttura alberghiera parzialmente sottoposta a sequestro la scorsa settimana dopo un intervento della Guardia Costiera: le precisazioni della direzione.

Sequestro in Litoranea, la Casa Rossa: “Hotel e ristorante operativi”

Ha suscitato scalpore la notizia dell’intervento in zona Litoranea a Torre del Greco, la scorsa settimana, della Guardia Costiera nell’ambito di un’attività di tutela dei beni demaniali: l’azione della Capitaneria aveva portato alla chiusura di due sale di uno storico hotel della zona marittima.

Le immagini diffuse dai guardiacoste lasciavano intendere di quale locale si trattasse, pur senza specificarlo esplicitamente. Nel fine settimana è giunta la comunicazione ufficiale della Casa Rossa – una struttura nata nel 1888 in via Mortelle – che non lascia spazio a dubbi circa l’attività oggetto dei controlli.

La precisazione della struttura ricettiva

La direzione della Casa Rossa ha fatto presente, attraverso i propri canali social, che il sequestro preventivo operato dall’autorità giudiziaria non riguarda l’intero complesso ricettivo, bensì solo una parte dedicata alla ristorazione e l’area sottostante adibita a beach bar.

“L’Hotel è aperto e accoglie gli ospiti come sempre.Il Ristorante principale è pienamente funzionale. Tutti i servizi di soggiorno e ristorazione procedono senza interruzioni. Ci teniamo a rassicurare i nostri clienti e partner: la nostra attività continua con la dedizione di sempre”, si legge nel post della storica struttura.