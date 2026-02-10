La scuola contro il bullismo: a Torre del Greco giovedì 6 febbraio, ore 9.30, presso la Sala Convegni della SS. Trinità, si è svolta la manifestazione “Contro il bullismo, noi… MUSICA & CORE”, promossa dall’Istituto Comprensivo Statale “Giampietro Romano” con il patrocinio del Comune.

Un evento di sensibilizzazione contro il bullismo che ha visto protagonisti gli alunni delle classi quinte, attraverso musica, arte, testimonianze e momenti di riflessione condivisa.

Educare al rispetto fin dall’infanzia: la scuola in prima linea contro il bullismo

Educare al rispetto e alla non violenza fin dall’infanzia è stata la linea guida dell’intera manifestazione, come ha sottolineato la professoressa Florinda Sorrentino: “È compito di ogni educatore aiutare gli alunni a riconoscere comportamenti corretti e a proteggersi da ogni forma di prevaricazione– ha spiegato la docente- la prevenzione è fondamentale, intervenire in tempo significa evitare che certi comportamenti diventino radicati e pericolosi“.

Il lavoro svolto con le classi quinte ha dimostrato come la scuola possa diventare un vero laboratorio di consapevolezza e creatività. Ogni gruppo ha realizzato un elaborato sul tema del bullismo tra musica, arte e racconto. In particolare, la docente Sorrentino ha curato un percorso educativo: “La musica è un linguaggio universale, capace di unire e includere“, ha sottolineato, ricordando anche l’esecuzione dei brani con canto e lingua dei segni (LIS).

Rispetto e valori: la missione della scuola

Forte e convinta la volontà della dirigente scolastica, dottoressa Rosaria Colantuono, che ha sostenuto l’iniziativa fin dalle sue fasi iniziali: “La scuola ha il dovere di educare al rispetto e alla responsabilità, non solo di trasmettere conoscenze“, ha affermato, indicando cultura, arte e bellezza come antidoti alla violenza.

La dirigente ha inoltre sottolineato l’importanza del lavoro di squadra: “Solo unendo le forze – scuola, famiglie, istituzioni e associazioni – possiamo contrastare un fenomeno così pericoloso come il bullismo“.

Una rete di collaborazioni e istituzioni

Accanto alla comunità scolastica, significativa è stata la presenza delle istituzioni e realtà associative del territorio. La manifestazione ha visto la collaborazione dell’UNICEF, da sempre impegnata nella tutela dei diritti dei bambini e adolescenti, con la partecipazione della presidente regionale Emilia Narciso e di Ilaria Perrelli, presidente della Consulta Femminile della Regione Campania.

Hanno inoltre preso parte all’evento Rosa Praticó, Presidente dell’associazione “Officina delle Idee“, Francesco Capasso, ideatore del format televisivo “Ecco… ci qua”, e Stefano De Carolis dell’associazione “Giochi Uniti“, che ha coinvolto i presenti in attività ludiche ed educative dedicate al contrasto del bullismo.

A suggellare l’importanza dell’iniziativa, la presenza delle istituzioni locali: il sindaco di Torre del Greco, avvocato Luigi Mennella, l’assessore alla Pubblica Istruzione Mariateresa Sorrentino e l’onorevole Loredana Raia.

Scuola compatta per un nuovo fronte educativo

Un messaggio chiaro ha attraversato l’intera mattinata: “La violenza si contrasta con esempi positivi“. Un richiamo sentito, ribadito da docenti e dirigente, ricordando che solo attraverso l’impegno corale, dialogo e responsabilità condivisa è possibile costruire una comunità educativa fondata sul rispetto.